El contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, alertó que, al 30 de junio del presente año, existen 293 obras públicas paralizadas en la región de Cusco, por lo que se requiere que las autoridades adopten medidas rápidas y urgentes para su reactivación y culminación.

El titular del órgano de control detalló que ese total de obras paralizadas que hay en la jurisdicción del departamento cusqueño tienen un costo actualizado de S/ 1,761 millones y está pendiente ejecutarse un saldo de inversión de S/ 581 millones.

“Aquí hay 293 obras públicas paralizadas, eso significa que durante los últimos seis meses no han tenido un avance físico. En el caso del Gobierno Regional existen solo tres obras paralizadas, a nivel de gobierno locales tenemos 278 y 12 son del Gobierno Nacional. A esas obras hay que destrabarlas para reactivarlas”, detalló.

Agregó que una obra paralizada representa el “peor negocio” que puede tener una sociedad, ya que eso significa tener mucho dinero que “está tirada y no sirve para nada”, ya que eso se ve en muchas obras como puentes, colegios y hospitales que no están terminados y no pueden ser usados por la población aledaña.

“Tener una obra paralizada revela una enorme deficiencia en la gestión de las inversiones”, puntualizó.

El Contralor General mencionó que muchas obras se paralizan esencialmente por problemas con el expediente técnico, los cuales están mal elaborados , y por ello, sugirió a las autoridades cusqueñas a preocuparse más en invertir tiempo y dinero para contratar buenos especialistas que elaboren estudios de manera correcta.

Pérdidas por corrupción e inconducta funcional

Shack recordó que durante el 2022, Cusco perdió, por concepto de corrupción e inconducta funcional, una monto estimado en S/ 1,601 millones, según proyecciones realizadas por la Contraloría. “Ese dinero terminó en los bolsillos de alguien que finalmente no representa a la población en general”, acotó.

“El año pasado y en términos de monto calculados, fue una de las regiones del Perú que perdió más dinero por efectos de la corrupción y la inconducta funcional con S/ 1,601 millones. Eso es algo que tiene que cambiar”, subrayó.

