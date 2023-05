El Congreso busca debatir por insistencia la autógrafa de ley que modificaba la Ley N° 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal; la cual permitía que sus miembros usen armas no letales durante su trabajo.

“Nosotros vamos a insistir en el tema. En dos semanas se debe estar ya debatiendo en el Pleno del Congreso esta insistencia. Nosotros vamos a exigir que se cumpla con la entrega de grilletes. Hoy nuestra Constitución contempla el arresto ciudadano. Quiere decir que cualquier sereno del país puede tener a un delincuencia en flagrancia delictiva; sin embargo no tiene ningún grillete para detenerlos”, declaró el legislador Diego Bazán (Avanza País) para Canal N.

“Creo que esta herramienta es fundamental, vamos a insistir que esto (uso del grillete) se encuentre dentro de la autógrafa que vamos a volver a elevar y que obligatoriamente la presidenta de la República va a tener que publicar en las siguientes semanas ”, remarcó el también presidente de la Comisión de Defensa.

LEA TAMBIÉN: Gobierno observa ley que autorizaba el uso de armas no letales a serenos

El congresista Bazán adelantó que también se presentará otro proyecto de ley para que se amplíe el tipo de armas autorizadas para agentes de Serenazgo, entre las que podría figurar las pistolas eléctricas.

“Solo estamos autorizando cuatro tipos de armas no letales el gas pimienta, bastón, chalecos antibalas y grilletes o esposas. En un próximo proyecto de ley vamos a plantear otras armas no letales adicionales que nos han pedido los alcaldes como el escudo protector y también por qué no pensar y analizar técnicamente de incluir pistolas eléctricas u otro tipo de armas” , agregó.

Surco y San Borja se pronuncian

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, informó que la comuna adquirió 300 chalecos antibalas que serán usados por los agentes de Serenazgo del distrito. La autoridad edil se mostró a favor que el Pleno del Congreso debata por insistencia la autógrafa de ley que autoriza el uso de armas no letales.

“Creemos que la única forma que el Serenazgo pueda tener autoridad es teniendo este tipo de armas no letales para que pueda actuar de forma más decidida”, remarcó.

Juan Arroyo, vocero de gerencia de Seguridad Ciudadana de San Borja, afirmó que la comuna se muestra en contra del uso de armas no letales por parte de serenos. “La posición del alcalde es que no va a permitir el uso de estas armas porque no hay una clasificación de armas y de todas maneras va a ocasionar un daño”, dijo.

