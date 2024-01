El congresista Carlos Anderson fue consultado por la actual coyuntura que enfrenta el país ante los anuncios a próximas movilizaciones, la economía y la presencia del Fenómeno del Niño que estaría próxima a desarrollarse. Ante esto, el legislador cuestionó el papel del primer ministro Alberto Otárola a quien recomendó dar un paso al costado.

El parlamentario afirmó que el premier Alberto Otárola es quien realmente manda en el Perú y que es un personaje que acaparó gran protagonismo el pasado 2023.

“Hemos tenido todo un año de un personaje, que no ha sido elegido por nadie, es un funcionario nombrado a dedo por la señora Dina Boluarte. De alguna forma, se ha erigido como el presidente del Perú. Él es el que manda, es el todopoderoso. A tal punto que la señora Boluarte no tiene como sacarlo”, dijo a RPP Noticias.

El legislador Carlos Anderson. Foto: GEC / Jorge Cerdán.

Por otra parte, Anderson Ramírez afirmó que la ciudadanía lleva tiempo solicitando que las autoridades tomen medidas concretas para abordar la criminalidad. En ese contexto, el legislador indicó que existe una carencia de decisión política y liderazgo por parte del Ejecutivo.

“El Ejecutivo pidió facultades excepcionales para poder legislar en materia de seguridad ciudadana y yo no he visto que hayan legislado nada importante. La brecha es más o menos de 40 mil policías, entonces son cinco mil por año, son ocho años para llenar el vacío. Hay regiones del país donde hay dos policías por cada mil personas. Así no se puede realmente ejercer autoridad y ofrecer seguridad ciudadana”, indicó el parlamentario.

Responsabilidad de Boluarte

Durante la entrevista, Anderson indicó que la presidenta Dina Boluarte debería hacerse responsable por las muertes durante las marchas que se suscitaron a finales del 2022 e inicios del 2023.

“La señora Boluarte nunca expresó realmente que está dispuesta a pagar ese costo político. ¿Qué significa eso? Tendría que haber cambiado al ministro de Defensa, responsable de esos momentos, que después resultó ser su primer ministro, Alberto Otárola”, refirió.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.