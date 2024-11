Este miércoles 20 de noviembre, las enfermeras de EsSalud iniciaron una huelga nacional. Así lo informó la secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (Siness), Vilma Alvarado Liñán, quien agregó que tras esta medida quedan suspendidas las citas en consulta externa y solo atenderán emergencias.

“Las citas en consulta externa van a estar suspendidas por esta medida de lucha que tenemos. Emergencias, todos los servicios de procedimientos especiales van a funcionar, las operaciones de emergencia también. Las operaciones rutinarias van a quedar suspendidas”, declaró para Exitosa.

Alvarado explicó que esta huelga busca defender de manera absoluta la seguridad social. Además, los trabajadores de EsSalud, tanto profesionales como no profesionales, se oponen al Decreto Legislativo 1666, ya que consideran que afecta la autonomía y los recursos intangibles de la institución.

Huelga Nacional de enfermeras. Foto: FB/ Siness.

LEA TAMBIÉN: Federación Médica Peruana informó que realizarán una huelga nacional indefinida el 21 de noviembre

La representante sindical enfatizó que la seguridad social no está bajo la dependencia del Estado, ya que opera con los fondos aportados por los asegurados. Por ello, cuestionó al gobierno de Dina Boluarte por intervenir en la institución y pretender gestionar el presupuesto de EsSalud.

“Vemos que este gobierno se ha estado, silenciosamente, entrando a nuestra institución, pero no con la finalidad de mejorar. Las atenciones a veces no son adecuadas ni oportunas, pero esto es por una mala administración, no por culpa de los trabajadores”, mencionó.

Comunicado de EsSalud

EsSalud, a través de un comunicado publicado en su cuenta de X, se pronunció sobre las acciones tomadas frente al paro de enfermeras convocado para este miércoles. La institución aseguró que sus operaciones continuarán con normalidad durante la jornada.

LEA TAMBIÉN: CGTP se une al paro de transportistas convocado durante cumbre de APEC 2024

“Reiteramos nuestro respeto por los derechos laborales de nuestros trabajadores y reafirmamos nuestra voluntad de mantener un diálogo abierto y constructivo. Sin embargo, enfatizamos que el ejercicio de este derecho no debe poner en riesgo la atención de los millones de peruanos que dependen de nuestros servicios de salud”, agregó.

Comunicado de EsSalud.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.