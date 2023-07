La expresidenta del Consejo de Minsitros Betssy Chávez redactó una carta en la que afirma estar recibiendo un trato hostil por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La exministra de Pedro Castillo se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.

Chávez señaló que se encuentra en un estado de salud delicado y descompensado, tras indicar que no recibe una alimentación adecuada de acuerdo a su estado de salud y lleva cinco días sin comer.

Según escribió entró a prisión con moretones tras ser arrestada por agentes policiales en su domicilio de Tacna y posteriormente trasladada a Lima.

LEA TAMBIÉN: Betssy Chávez habría ordenado elaborar un Decreto Supremo para ratificar cierre del Congreso

“Sumado a ello, el trato hostil de vuestro personal ha acentuado mi situación de salud, por cuanto he puesto de conocimiento ello a la Cruz Roja Internacional. (...) Pese a haber llegado con hematomas en mi cuerpo, obviaron dicha información. Asimismo, vuestra jefa de seguridad viene tomándome fotos en donde me halle”, señaló.

En la mencionada carta Chávez indicó que la hicieron firmar un documento en el que niega que haya recibido torturas y que ese pedido habría llegado por órdenes del actual ministro de Justicia, Daniel Maurate.

LEA TAMBIÉN: Abogado de Betssy Chávez anuncia que acudirá al TC para revertir prisión preventiva

“El domingo 16 de julio, pasada las 19:00 horas, un grupo de personal del INPE (3 personas) mientras yo me hallaba en mi silla junto a la mesa-cenando- ellas me hicieron ingresar a mi celda y me culparon sobre un mensaje de Twitter que venía circulando, pese a que negué ese supuesto mensaje me llevaron a la alcaldía y me indicaron que el actual ministro de Justicia había pedido que yo les firme un documento indicando que no sufro torturas en este lugar”, se lee en la misiva.