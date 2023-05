Los jóvenes que están por terminar el colegio, que han tenido un alto rendimiento y además hablan inglés de manera fluida, tienen la opción de postular a una beca para estudiar en las mejores universidades de Estados Unidos o de mundo.

Recientemente se conoció que Brigitte Aparicio y Emilio Daza fueron los primeros jóvenes en obtener la Beca Cometa -en su primera edición- e iniciarán sus estudios de pregrado en Neurociencia, Biología Química y Economía en Estados Unidos en agosto de 2023.

Estos estudiantes fueron parte de los 100 jóvenes que lograron ingresar a la iniciativa de Intercorp - Beca Cometa Camp en 2022- elegidos entre más de 2,275 postulantes.

En este espacio de preparación virtual recibieron el apoyo, orientación y nivelación en el idioma inglés para postular a las universidades elegibles del programa, gracias a lo cual superaron satisfactoriamente el proceso de admisión a UC Berkeley y Dartmouth, donde solo el 11.4% y 6% de los postulantes logran ser aceptados.

Jorge Yzusqui, líder del programa Beca Cometa, contó que Emilio Daza, estudiante del COAR de Amazonas ingresó a la Universidad de Dartmouth (Massachusetts). “Donde solo el 6% de los postulantes ingresan, y este año se presentaron 28,000 estudiantes de todo el mundo. Él va a estudiar un doble grado: Economía y Neurociencias”.

Emilio Daza

Por su parte, Brigitte Aparicio, ingresó ingresó a UC Berkeley de Chicago y estudiará Biología. “Postularon más de 37,000 alumnos y solo ingresó 11.5%”.

Brigitte Aparicio

“Estos estudiantes han sido elegidos entre más de 150,000 postulantes de todo el mundo para estudiar en dos de las mejores universidades de Estados Unidos (...) Otorgamos 20 becas al año, totalmente pagadas, para que estudiantes destacados puedan estudiar en las mejores universidades de Estados Unidos, como Harvard, Stanford, Princeton , Massachusetts Institute of Technology (MIT), entre otras” comentó Yzusqui.

Sobre la beca para estudiantes peruanos

Beca Cometa cubre los gastos de toda la carrera (matrícula, pensión universitaria y gastos de manutención). Anualmente este programa otorga hasta 20 becas con una cobertura de costos del 100%, para que estudiantes peruanos con talento académico y recursos limitados puedan lograr su sueño de estudiar una carrera universitaria en una de las mejores universidades de Estados Unidos.

El líder del programa contó que Intercorp cuenta con una plataforma -Educando Perú-”donde se aglutinan todas las iniciativas en favor de promover una educación de calidad”.

“Dentro de esta iniciativa está la Beca Cometa y para que los estudiantes puedan acceder a ella deben tener un buen rendimiento académico, buen nivel de inglés con prueba Toefl y que saquen como mínimo 100 puntos y pasar por una evaluación económica, porque la beca está dirigida a jóvenes que no tienen recursos económicos suficientes para solventarse una carrera en el exterior”, detalló.

Si bien al terminar el colegio, son pocos los jóvenes que dominan un nivel fluido de inglés, Yzusqui destacó que los seleccionados son inscritos en clases en línea sincrónicas en el Icpna para preparase para rendir el Toefl IBT.

“Les damos todo el soporte durante la postulación, para hacer los ensayos y puedan aplicar a estas universidades; y cuando ingresan cubrimos la matricula, pensión, alojamiento, manutención, les damos la opción que una vez al año puedan venir a ver a su familia”, contó a gestion.pe.

“En promedio, dependiendo de la universidad, el costo de cada beca está en 350,000 dólares por los cuatro años ”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que como parte de la preparación, antes que los estudiantes viajen, les dan talleres de soporte psicológico a lo largo del camp para reducir el estrés, tanto del alumno como de la familia.

“Esta es una decisión de familia. Nosotros les damos apoyo psicológico a los estudiantes que van al extranjero, porque son bastante jóvenes y muchos de ellos no han viajado fuera del país; y cuando llegan allá también se les brindará apoyo para que puedan tener un buen aterrizaje. El compromiso que les pedimos es que luego compartan su experiencia con otros becados Cometa, que cuenten su historia y cómo la están pasando”, contó.

En su primera edición se seleccionaron a estudiantes de 18 provincias: destacan Lima, Cusco, Lambayeque y Cajamarca.

21 de ellos son alumnos de primera generación, es decir serán los primeros en sus familias en acceder a una educación universitaria

62 colegios representados

66% mujeres

42 provienen de colegios públicos

21 de ellos COAR

La beca cuenta con una etapa preparatoria donde se selecciona a estudiantes talentosos de costa, sierra y selva para ingresar a Beca Cometa Camp, el espacio de preparación virtual donde los estudiantes reciben el apoyo para postular con todos los gastos pagados a las universidades elegibles del programa que incluyen a Harvard, Princeton, Dartmouth, MIT, Brown, NYU, UC Berkeley y University of Chicago.

Cabe precisar que aceptar que Beca Cometa no garantiza el ingreso a las universidades del programa, pues la decisión de admisión es enteramente de las universidades.

“Para el proceso de postulación a universidades de Estados Unidos los jóvenes deben hacer sus ensayos y entrevistas, pero no te dicen porqué no aplicaste. Los que postulan y no ingresan tienen la posibilidad de postular por una segunda vez; o pueden decidir quedarse estudiar en Perú, o aplicar a otra beca”, indicó.

¿Quiénes pueden aplicar a la Beca Cometa?

En el último trimestre del año se realizará el Cometa Fest, “donde se espera recibir 10 mil estudiantes, 5 mil de ellos del interior del país, que están terminando el colegio. El mensaje que les damos es que, con la edad que tienen, en esta vida casi nada es imposible; y los tratamos de inspirar para que vean que tienen posibilidades de llegar mucho más allá de lo que alguna vez pensaron. Ahí se lanza -la siguiente edición- Beca Cometa”.

Actualmente, Beca Completa Camp 2023 se encuentra en proceso de selección de los nuevos estudiantes que entran en la etapa de preparación para lograr estudiar en las mejores universidades del mundo.

Los requisitos

Eres peruano/a residente permanente en Perú y tienes entre 15 a 18 años cumplidos al momento de aplicar al Beca Cometa Camp.

Si estás en 4to, 5to año o bachillerato para el 2023 o serás egresado sin haber iniciado la universidad.

Si tienes excelencia académica en tus últimos 3 años de secundaria: un promedio anual igual o mayor a 16/20.

Si tienes un nivel de inglés avanzado y fluido que te permite hablar, leer, escribir y entender ese idioma.

Si demostras que los ingresos de tu grupo familiar no superan los S/ 8,000 mensuales.

Si participas en proyectos o actividades extracurriculares que demuestran tus ganas de impactar positivamente en tu entorno.

Pasar el Toefl con puntaje mayor a 100 y SAT con 1,400.

