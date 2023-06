La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y las empresas concesionarias que operan los corredores complementarios rojo, azul y morado firmaron dos adendas a los contratos de concesión, con lo que dieron el primer paso para garantizar y mejorar el servicio para los miles de usuarios de estos sistemas.

Como se sabe los concesionarios de los corredores complementarios aún evalúan decidir si paralizan sus operaciones el 31 de junio por falta de presupuesto y por ende solicitarán al Estado que quede a cargo del transporte público.

“La firma de estas adendas es un primer hito para poder trabajar mejor en beneficio no solo de las empresas concesionarias, sino también de nuestros usuarios”, señaló el presidente ejecutivo de la ATU, José Aguilar, quien también anunció que se reforzarán las coordinaciones con los operadores de los corredores complementarios.

¿De qué tratan las dos adendas de concesión firmadas?

La ATU precisó que la primera adenda se refiere a la sustitución de la tasa interbancaria London InterBank Offered Rate, también conocida como tasa LIBOR, la cual se incorpora en las cartas fianza de garantías constituidas por las concesionarias.

Dicha tasa se encuentra en un proceso de desfase en el mercado financiero internacional, por lo que se deberá realizar la transición a otras tasas de interés y ser sustituida en los contratos de concesión firmados con los concesionarios.

La segunda adenda está referida a los temas de capacitación a los operadores de los buses del corredor Morado. Como parte de estas coordinaciones y pensando en un mejor servicio a los usuarios, esta semana se implementaron los carriles exclusivos para los buses del corredor Morado a lo largo de más de 7 km de las avenidas Próceres de la Independencia y Fernando Wiesse, en San Juan de Lurigancho.

La ATU precisó que la realización de estas adendas son el resultado del trabajo articulado que vienen realizando la entidad y las empresas concesionarias.

¿Queda una adenda pendiente?

De acuerdo con Gerardo Hermoza, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, expresó su preocupación luego que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un comunicado en el que afirmó que no tiene ninguna evaluación pendiente de adendas de corredores complementarios.

“ No hay vicios que el Ministerio de Economía se pronuncie de manera optimista [...] Me gustaría estar seguro que el MEF va aprobar esas adendas porque no estamos pidiendo nada irregular ni estamos pidiendo de más. La deuda asciende a más de 400 millones de soles”, dijo

