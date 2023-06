Gerardo Hermoza, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, informó que este viernes 16 de junio se reunirán todos los representantes de los concesionarios de los corredores complementarios para decidir si paralizan sus operaciones por falta de presupuesto y por ende solicitarán al Estado que quede a cargo del transporte público.

En diálogo con Canal N, Hermoza expresó su preocupación luego que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un comunicado - el último fin de semana- en el que afirmó que no tiene ninguna evaluación pendiente de adendas de corredores complementarios.

“El MEF nos preocupa saca un comunicado que no saben nada y realmente sí lo está porque nos obligaron en el 2016 a firmar una adenda que nos llevó a lo que estamos hoy día: en quiebra. Nosotros no es que queramos parar sino que los recursos nos dan hasta el 30 de junio. Después del 30 si no tenemos recursos no vamos a continuar”, mencionó.

“ El día viernes tenemos una reunión todos los concesionarios de los corredores y vamos a evaluar mandar el documento para solicitar que el Estado se haga cargo del transporte. No hay vicios que el Ministerio de Economía se pronuncie de manera optimista [...] Me gustaría estar seguro que el MEF va aprobar esas adendas porque no estamos pidiendo nada irregular ni estamos pidiendo de más. La deuda asciende a más de 400 millones de soles”, dijo

Respecto a las declaraciones del presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, José Aguilar, quien anunció que en una semana el equipo de la entidad que dirige presentaría una contrapropuesta a los concesionarios de los corredores complementarios para evitar la paralización el próximo 30 de junio, el representante del Corredor Morado dijo que ellos ya tienen una contrapropuesta presentada durante la gestión de la extitular María Jara.

“Creemos que el presidente de la ATU tiene la buena voluntad. No ha demostrado el lunes. Lo que va a mover la aguja del contrato es que se haga la adenda estructural que a la fecha no tenemos una contrapropuesta de ATU. Nosotros ya teníamos una contrapropuesta de la gestión de María Jara, entonces, lo único que estamos pidiendo en ese contrato no es que no paguen más sino que respeten la fórmula de pago que licitamos en el 2013, han pasado 10 años. No pedimos más ”, remarcó.

Al consultarle qué podría impedir que los corredores complementarios no paralicen, Gerardo Hermoza señaló: “Para nosotros es que respeten lo mínimo aceptable que dice el contrato de pagarnos la fórmula de pago [...] No depende solo del presidente de la ATU, depende que se involucren la Policía, el Ministerio de Economía y el MTC”.

“Esperamos que el Ministerio de Economía se pronuncie. Ellos ya conocen la adenda y diga que sí van asegurar los pagos y se van a responsabilizar porque el Estado cumpla con los pagos”, sentenció. Agregó que más de 500 unidades vehiculares paralizarían sus operaciones.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.