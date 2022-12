Francisco Basili, presidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura Ecoturismo y Turismo Especializado (Aptae), dijo a gestion.pe que algunas actividades se han retomado, en este periodo de tregua, en Cusco, por ejemplo las visitas a Machu Picchu y el Valle Sagrado.

En Arequipa y Tacna se está aprovechando el periodo de playas; y hacia el norte se tiene actividades en Trujillo y Chiclayo. Mientras que en Lima los turistas están yendo a Lunahuaná, playas del sur y norte chico, “para hacer camping, paseo a caballo y otras actividad de aventura”.

“Hay turistas que están en Cusco y van a aprovechar para ir a Machu Picchu; otros están programando viajes cortos al sur de Lima, o norte chico para las celebraciones de fin de año. El tema es que antes los visitantes se quedaban una semana y ahora están reduciendo el número de días a cuatro o cinco. En su mayoría regresando el 2 de enero, por el paro que han anunciado”, señaló.

“La gente está viajando, pero en vez de quedarse una semana están reduciendo su estadía. El cálculo promedio de un turista nacional, sin contar hospedaje, es de S/ 100 diarios (US$ 30 - US$ 35); si se incluye hospedaje aumenta a US$ 65 por turista (sin alimentos). Normalmente en una estadía de ocho días son US$ 400, pero ahora se está reduciendo a US$ 250. Se pierde 30% por estadía”, estimó Basili.

LEA TAMBIÉN: Estrategias de oferta en la región oriente para aumentar número de visitantes

Según explicó el representante gremial, hay quienes están viajando por tierra, pero lo hacen dentro de su región. “Los de Lima se van hasta Lunahuaná, los de Ica van a Nazca y Paracas, ya no a Marcona o Cañete por miedo a los bloqueos”.

Hacia la selva central, dijo que las condiciones climáticas no han favorecido al sector turismo. Y es que, debido a los últimos huaicos registrados, así como el pronósticos de lluvias hasta el fin de semana y las protestas anunciadas, se ha cancelado al rededor del 70% de las reservas.

“Los visitantes tenían pensado ir algunos días pero con las noticias del anuncio del paro, más los huaicos y que las lluvias van a continuar probablemente hasta el sábado han cambiado de decisión”, dijo.

Finalmente, Basili dijo que la región más afectada en este contexto político - económico - social es Cusco, que ante las alertas lanzadas en Europa y Estados Unidos, registra el 50% de cancelaciones a las reservas para el primer trimestre del 2023; y un 30% de cancelaciones para el segundo trimestre.

“Por las protestas y la convulsión que hay los turistas extranjeros ya no solo han cancelado sus viajes para esta semana sino para los próximos meses”, lamentó.