De acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce) existen lineamientos oficiales para asignar la cuota de anchoveta CHD (Resolución Ministerial N° 00306-2020-Produce).

Así, a partir de las descargas históricas de dicha flota, se asigna un porcentaje de la biomasa aprovechable calculada por Instituto del Mar del Perú (Imarpe) durante los cruceros científicos (marzo- abril) para la temporada de pesca industrial, según el siguiente detalle:

Jesús Veliz, presidente de la Asociación de Conserveros del Perú, señaló a gestion.pe que en esos meses -años anteriores- ya se tenía la cuota de pesca de anchoveta para consumo humano directo.

“Normalmente se espera el informe del crucero del Imarpe que se suele hacer entre marzo y abril; y con eso, de acuerdo al artículo 17 del reglamento y el artículo 21 de la Ley General de Pesca se establece preferentemente la cuota global para CHD. El informe del Imarpe ya se emitió y con ese se ha otorgado la cuota global para la pesca de anchoveta industrial. Sin embargo, se debió establecer primero la cuota para CHD”, cuestionó.

Según el gremio, el informe fue presentado antes del inicio de la primera temporada de pesca.

El año pasado la cuota para CHD fue 150 mil toneladas, y anteriormente fue 300 mil toneladas. “Lo que debería haber ahora es una cuota de 300 mil toneladas para CHD porque es preferente. Debería ser siempre el 10% de la cuota global que suman las dos temporadas, eso es lo que debería de otorgarse”.

“En un contexto de crisis alimentaria debería establecerse la cuota. El viceministro de Pesca, Mario Cavero, debería pensar en la crisis del hambre a nivel mundial”, mencionó.

¿Por qué el retraso? “Viene por un desconocimiento del máximo ente que es el Viceministerio de Pesca. El viceministro no ha priorizado este tema. Es él el que debe informar al ministro para que firme el Decreto Supremo que establece la cuota global para CHD”, dijo Veliz.

En Perú, las empresas conserveras, si es anchoveta se decida a CHD y si hay órdenes de comprar de programas sociales, el Perú puede fácilmente conservas para abastecer a todo el Perú.

¿Consecuencias?

“Al no tener los armadores la cuota no puede hacer proyecciones”, dijo el presidente del gremio.

“Imagínese a los armadores pesqueros de menor escala, no pueden establecer un programa de pesca. ¿Cómo le piden al banco préstamo si no saben cuántos van a pescar, cuánto es la cuota promedio para CHD?”, subrayó.

Asimismo, dijo que el Imarpe debe publicar en su página web las zonas de pesca para CHD para conocimiento del sector.

“Es algo que ya se pidió al viceministro pero que hasta la fecha no lo hace. Es un descuido del Viceministerio y de su viceministro que no conoce el tema”.

¿Por qué Produce no fija la cuota? Gestion.pe consultó el sector a qué se debe este retraso en la publicación de la cuota. Al respecto, el viceministro de Pesca y Acuicultura, Mario Cavero, dijo a gestion.pe que las actividades extractivas de los recursos de consumo humano directo se realizan con normalidad durante todo el año, por lo que, “a diferencia de las actividades industriales (por ejemplo: anchoveta para harina), no es necesario que se autorice el inicio de las temporadas de pesca correspondientes”.

Asimismo, precisó que a mayo 2022, se van descargando aproximadamente 35 mil TM de anchoveta de consumo humano.

“En el caso de anchoveta para consumo humano directo, si bien es cierto que Produce debe garantizar el abastecimiento permanente del curado, congelado y enlatado, esto no implica que asigne como mínimo un 10% de la cuota industrial de anchoveta al consumo humano directo”, detalló el viceministro través de un documento a este medio.

Para el límite máximo correspondiente al año 2022, si bien se han cumplido con los lineamientos y se ha reservado una cuota anual de 150 mil toneladas, el Ministerio de la Producción señaló que también se ha previsto una cuota de captura complementaria de hasta 66,000 mil toneladas, con cargo al avance mensual de desembarques del LMTC-CHD 2022 de dicho recurso y en función a la disponibilidad de stock que informe el Imarpe para la segunda temporada de pesca 2022, esto a fin de fortalecer el abastecimiento del consumo humano directo.

“La resolución Ministerial correspondiente se publicará en el diario oficial El Peruano en los próximos días”, adelantó.

Reducción de multas

La semana el Gobierno peruano dispuso un régimen excepcional y temporal de reducción de las multas impuestas por el Ministerio de la Producción (Produce) en materia pesquera y acuícola.

A través del Decreto Supremo Nº 007-2022-Produce, se estableció que la escala de reducción alcanza hasta 90% en sanciones de hasta 50 UIT; 70% para las de hasta 200 UIT; y de 50% para las mayores de 200 UIT.

Sobre el tema, Veliz dijo que la reducción debe ser para todos y no solo a un grupo; pues no se está involucrando a las personas que en el 2019 y 2020 perdieron el fraccionamiento por el fenómeno de La Niña y el COVID-19.

“En el 2018 se emitió un beneficio, muchos se acogieron al fraccionamiento y no cumplieron con pagar todas las cuotas porque en el 2019 llegó el fenómeno de La Niña y en el 202 empezó la pandemia. Nuevamente se solicitó por este beneficio, pero en el DS que han sacado se indica que esto no beneficia a los que se les cayó un fraccionamiento anterior. Cuando han sido ellos los que han acudido a pedir este beneficio. Es una norma que no está ayudando del todo”, dijo.

En ese sentido, invocó al titular del sector a revisar el artículo dos del DS 007-2022-Produce y modificarlo para que este beneficio alcance a todos.

LEA TAMBIÉN:

Investigadores peruanos desarrollan proteína de anchoveta para lucha contra anemia

PagaPe, desarrollan aplicativo para realizar pagos de servicios sin conexión a internet

Ingenieros peruanos construyen Sophy, el primer radar meteorológico

Investigadores desarrollan sistema de detección temprana de derrames en oleoductos en Perú

Peruana crea el primer aplicativo de seguridad aeronáutica disponible en Play Store

Medidor ambiental es capaz de detectar contaminación en 10 sectores

Estudiantes peruanos crean robot inspector para evitar cortes de energía