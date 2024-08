Alonso Correa tiene hoy, desde las 12:00 hora de Perú, una cita con la historia cuando ingrese al mar de Teahupoo, en Tahití, para enfrentar al francés Vaast Kauli por las semifinales del surf masculino en París 2024 con la ilusión de ir por la ansiada medalla olímpica.

Correa saldrá a escena y deberá exponer lo mejor de su repertorio porque enfrentará a un rival distinto que tuvo en sus tres anteriores rondas, ya que en esta ocasión deberá superar a Kauli, quien nació en la Polinesia Francesa, lugar en donde se desarrolla la competencia de la tabla de la cita olímpica.

Alonso Correa llegó a esta fase previa de la final superando en una ajustada serie al japonés Reo Inaba con un total de 10.50 puntos, mientras que el nipón alcanzó los 10.16, convirtiéndose en el primer surfista peruano en llegar a unas semifinales de los Juegos Olímpicos en Surf, disciplina que se agregó al certamen a partir de Tokio 2020.

Por su parte, Vaast Kauli, quien es un múltiple campeón europeo juvenil de esta disciplina, viene de vencer a su compatriota Joan Duru con un puntaje de 15.33 frente a 12.33.

De ganar Correa deberá esperar al vencedor de la serie entre el brasileño Gabriel Medina y el Australiano Jack Robinson. En caso pierda, peleará por la presea de bronce ante el perdedor de ambos tablistas mencionados.

Mal tiempo en Tahití

Como se sabe, la disputa de las semifinales se debió realizar el pasado sábado, pero el mal tiempo climático que cubre Tahití, llevó a la organización a aplazar la jornada para este lunes.

La organización sigue expectante del mal tiempo en la isla de la Polinesia francesa por lo que anticipó que hará una llamada previa para informar cualquier cambio a última hora.

En caso de que Alonso Correa gane medalla de oro recibirá del Estado peruano US$ 60,000; si obtiene la plata, US$ 50,000, y si se adueña del bronce percibirá US$ 40,000.

La competencia será transmitida en directo a través de la señal abierta de ATV (canal 9) y por Claro TV (Claro Sports), que también pone a disposición su canales de YouTube.