El expresidente Alberto Fujimori estuvo por tres horas en el área de emergencias de la Clínica Internacional de San Borja, tras sufrir mareos y dolencias respecto a su salud.

El expresidente señaló las razones que lo llevaron a que se dirija al centro de salud. “Es el proceso de recuperación de la salud. A veces uno se desestabiliza y hay que recuperarse rápidamente”, dijo en diálogo con canal N.

Asimismo, señaló que tuvo un desvanecimiento y una hipotensión muy pronunciada por los males que lo aquejan, pero se mostró tranquilo y sonriente, incluso aprovechó para dirigirse a sus seguidores. “Agradecer las muestras de saludo de mis seguidores de todo el Perú”, dijo Fujimori quien dijo que irá directamente a su casa.

¿Qué dijo sobre las declaraciones de Jaime Villanueva?

Al consultársele sobre la coyuntura actual y las declaraciones de Jaime Villanueva , exasesor de la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que involucran al partido Fuerza Popular, evitó pronunciarse.

“Estoy bien alejado de la política, yo estoy más concentrado en mi salud. Me abstengo de opiniones. Ningún tema político, ya me he olvidado”, dijo emitiendo una sonrisa.

Sobre el proceso que se le sigue por el Caso Pativilca , el exmandatario dijo que continuará afrontando el proceso, esto pese a que su abogado dijo que los desvanecimientos le afectaban. Finalmente deseó “los mejores resultados al gobierno”.

Alberto Fujimori se retiró posteriormente a bordo de una camioneta con dirección a su domicilio, donde permanece desde el pasado mes de diciembre tras una orden del Tribunal Constitucional que lo dejó afrontar su proceso en libertad.