Exministro de Energía y Minas

Cada día que pasa, estamos comprobando que será difícil que en el Perú se puedan promover iniciativas legales que realmente definan mejor los temas y que promuevan en el corto y mediano plazo el desarrollo de la Minería Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE), si antes no construimos confianza entre los actores relacionados con esta importante actividad.

Las partes, cada uno por su lado, intentan sugerir ideas y no existe un genuino diálogo; un dialogo que construya confianza, que sea empático y busque encontrar la verdad y una solución definitiva. No es un tema nuevo. Existen soluciones que se han elaborado y trabajado en otras partes del mundo. ¿Y en el Perú?

Si vemos algunas estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), la MAPE podría generar, una vez que se formalice, el 1.5 % del PBI del Perú y crear entre 300,000 a 400,000 puestos de trabajo formales (la minería formal está generando hoy entre 240,000 a 260,000 puestos de trabajo).

Por ello, y porque estoy seguro de que todos los peruanos queremos una minería diferente y con propósito, es necesario ver este grave problema no como un generador de conflictos sociales, políticos y económicos, sino como una oportunidad de crecimiento de la economía del Perú y como una posibilidad de colaborar con la formalización.

Cuando se construyó una Visión de la Minería al 2030, al inicio se pensó que era imposible, que era algo iluso pensar que los ambientalistas y los mineros podrían ponerse de acuerdo. Al final, sí fue posible hacerlo gracias a la buena disposición de los líderes de las empresas mineras, de las ONG ambientalistas, de la academia y de las autoridades nacionales y regionales. Se construyó en un espacio de diálogo multiactor, con un moderador independiente y técnico durante seis meses (desde agosto del 2018 a febrero del 2019). Este esfuerzo se logró también gracias al apoyo del BID.

¿Por qué no empezar un dialogo similar? Pónganle el nombre que deseen, pero está comprobado en el Perú y en el mundo que si no dialogamos, no podremos construir confianza, no podremos acercar las posiciones, no podremos entender lo que realmente les preocupa y ocuparnos en darle solución. ¿Es tan difícil lograr un acuerdo sobre el uso de los terrenos superficiales? ¿Sobre el uso de las concesiones mineras y otros temas? En mi opinión, no es difícil. Lo difícil es lograr tener la voluntad de escucharnos más, con buena fe y empatía. Debemos ser conscientes que divididos no llegaremos lejos y seremos no sólo invadidos, sino desplazados por los mineros ilegales y por esa actividad criminal que debe ser combatida con todas las fuerzas que la ley nos da.

El combate a la minería ilegal tiene que ser liderado por la más alta instancia del Poder Ejecutivo. Se tiene que definir un plan de corto, mediano y largo plazo, presentarlo a la brevedad y convocar a otros países, a las empresas mineras y a la sociedad civil.

A mayor minería artesanal formal, más desarrollo territorial, y menos minería ilegal. Si realmente queremos que la minería formal se desarrolle y colabore con el cierre de brechas sociales debemos trabajar en estos temas. Invito al Gobierno nacional a convocar a un diálogo multiactor para promover la minería artesanal y presentar el plan para combatir a la minería ilegal. Ambas iniciativas se deben realizar a la brevedad posible.