La Defensoría del Pueblo discrepó con la decisión del pleno del JNE, que acordó que aquellos partidos que participan en los comicios congresales y no superen la valla electoral no perderán su inscripción. Rolando Luque, coordinador electoral de dicha institución, consideró que el objetivo de la valla electoral es la de depurar a los partidos que no tienen una adecuada representatividad o no tienen un número considerable de militantes.

Cabe recordar, que el pleno del JNE acordó no aplicar, en este proceso electoral, lo estipulado en el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas (sobre causales de cancelación de inscripción de partidos), por tratarse de “un proceso extraordinario y no de una elección general, como establece la norma”.

Por ello, la pregunta de hoy es:

¿Las agrupaciones políticas que no logren alcanzar la valla electoral deben mantener su inscripción?

Al final de la página ingresa a COMENTAR. Regístrate y da tu opinión. Tus respuestas serán publicadas en esta nota y seleccionaremos las mejores para ser publicadas en la edición impresa de Gestión del día de mañana.