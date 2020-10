CFO de PayPal para América Latina.

Podemos decir que el dinero en efectivo es uno de los mayores inventos de la humanidad. Y, a pesar de la proliferación de otras modalidades, principalmente durante el último siglo, los “pagos en efectivo” tienen particularidades que los métodos alternativos no parecen igualar, entre las cuales, la garantía de anonimato, la compensación inmediata y la aceptación universal (especialmente si estamos hablando de dólar o euro).

Además, se puede utilizar incluso si el mundo se despierta sin electricidad, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de todas estas características, un número cada vez mayor de economistas opina que los billetes y las monedas deberían retirarse definitivamente, incluso por razones de higiene.

Debe preguntarse: “¿Por qué tanto espíritu crítico?” La mejor respuesta puede estar en un libro llamado, The Curse of Cash de Kenneth Rogoff. El autor, profesor de políticas públicas en la Universidad de Harvard y ex economista jefe del FMI, destaca el lado oscuro del dinero, que, en el escenario tecnológico actual, hace que sus pseudo cualidades sean absolutamente ineficaces.

Rogoff comenta sobre el “anonimato” de su uso. “Sólo podría considerarse algo bueno si no hubiera criminales en la faz de la Tierra”. Pero existen, de hecho, ¡en masa! Y el llamado “efectivo” es la mejor forma de financiamiento para actividades que involucran tráfico, evasión y terrorismo.

Según las cuentas del economista, en este mismo momento hay más de U$S 1.5 billones en billetes circulando fuera del sistema bancario. Para quienes trabajan en el sector financiero y observan, todos los días, la aparición de más y mejores herramientas electrónicas antifraude, este número es simplemente asombroso. Porque nada puede ser peor para un ciudadano que cumple con sus deberes que dejar su dinero a su suerte. Sin embargo, como sabemos, una parte considerable de esa cantidad no está en manos de personas honestas.

Rogoff también sostiene que un mundo sin efectivo (en el que las personas comprarían productos y servicios, pagarían sus facturas y realizarían todo tipo de transferencias de dinero única y exclusivamente a través de tarjetas de débito o crédito y sistemas de pago digitales) haría que la política monetaria de los países fuera más eficaz. Además, la seguridad de las operaciones es una realidad tangible, lo que hace que el costo de cada operación sea extremadamente bajo (y ni siquiera lo estoy comparando con el costo de producir dinero).

Muchos de los que van en contra del fin del dinero citan como problema a la población que no es parte del sistema bancario, ya que estaría aún más marginada. Con la tecnología actual, cualquier persona que tenga un teléfono inteligente (y cada vez es más barato) puede tener una cuenta virtual, para recibir o realizar pagos, sin necesidad de mantener vínculos con bancos o instituciones financieras. También puede tener una empresa operando en línea al alcance de su mano y acceso a todo tipo de productos / servicios financieros.

También hay quienes argumentan que las ONG y las iglesias sobreviven, sobre todo, de las donaciones, y estas a menudo ocurren de forma anónima la mayor parte del tiempo, especialmente porque, según la encuesta Giving Report 2019 Brasil, realizada por IDIS, alrededor del 68% de las personas prefieren que sus donaciones no sean identificadas. Es decir, creen que deben “hacer el bien sin mirar a quién”, pero también “sin decírselo a nadie”.

Puede ser ... Pero se ha comprobado que es más fácil y seguro donar todo lo que quieras electrónicamente. Además, a través de la aplicación, la donación se vuelve absolutamente transparente tanto para quienes la realizan como para quienes la reciben, lo que, en principio, ayuda a convencer a más personas a donar. Solo mire los más de US$ 10,000 millones donados por los clientes de PayPal en 2019 a través de nuestra plataforma a miles de instituciones en todo el mundo.

Y hay quienes simplemente quieren saber que llevan dinero en el bolsillo para comprar un chicle o pagar el almuerzo. Esto, seamos sinceros, me parece la afirmación más extraña de todas para mantener los billetes y las monedas en circulación, ya que todas las tecnologías conducen al modelo sin contacto.

Y más aún después de Covid-19.

¿Quiere otra razón pandémica para apostar por la moneda 100% electrónica? Haga una búsqueda en Google con las palabras “dinero”, “bacterias” y “virus”. De hecho, haga click aquí , porque ya lo hice por usted. Pero tenga cuidado: los resultados pueden ser bastante indigeribles.