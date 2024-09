El Reuters Institute for the Study of Journalism ha publicado un estudio sobre las percepciones y actitudes del público hacia las herramientas de Inteligencia Artificial generativa. A pesar de la creciente cobertura en los medios en torno a estas tecnologías, esta investigación revela un panorama matizado, en el que el escepticismo y la incertidumbre aún prevalecen, especialmente entre las generaciones mayores.

El estudio, basado en encuestas en seis países (Argentina, Dinamarca, Francia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) muestra que, si bien una mayoría del público ha oído hablar de los productos más conocidos como ChatGPT (entre 41% y 61%, según el país), alrededor de un 30% aún no está familiarizado con ninguna de las herramientas populares de IAgenerativa.

Además, aunque muchos las han probado, especialmente los más jóvenes, el uso frecuente sigue siendo bajo. Solo entre 1% (Japón) y 7% (EE.UU.) las emplea a diario, mientras que, en países como Francia y Reino Unido, la cifra es de apenas 2%.

El público en general muestra un escepticismo considerable, con porcentajes significativos que creen que la IA generativa empeorará áreas como la seguridad laboral (18 puntos más que los optimistas), la igualdad y el costo de vida. Solo alrededor de un tercio confía en que sectores como el gobierno, las redes sociales y los medios de comunicación la utilizarán de manera responsable. Este escepticismo parece provenir de preocupaciones más profundas sobre la IA y las instituciones que la emplean. La mayoría (95%) quiere un etiquetado claro cuando se usa, especialmente para contenido de interés público. Esto refleja preocupación sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

De otro lado, son los jóvenes los que pintan un cuadro más prometedor. En la mayoría de los países, los menores de 35 años tienen opiniones mucho más positivas sobre el impacto de la IA generativa en sus vidas y la sociedad que los grupos de mayor edad. El 56% de los encuestados de 18 a 24 años ha usado ChatGPT al menos una vez, en comparación con sólo 16% de los mayores de 55. También se sienten más cómodos con su uso en una gama más amplia de temas y tareas. Esto sugiere un cambio generacional en las actitudes a medida que la IA se vuelve más omnipresente.

Para aprovechar este potencial, los que desarrollamos y empleamos IA generativa debemos abordar las preocupaciones del público. Casi todos los encuestados quieren algún tipo de divulgación cuando se utiliza IA, pero solo alrededor de un tercio piensa que los controles humanos son comunes. Una adopción ética y transparente, con medidas de seguridad claras, será clave para generar confianza.

Como ya estamos viviendo, la IA generativa se está “moldeando” por una combinación de debate público, cobertura mediática y, lo que es más importante, la experiencia propia. Si el uso se generaliza y quienes prueban estos productos continúan teniendo experiencias positivas, las percepciones negativas podrían ceder gradualmente a un optimismo cauteloso.

Tengamos en cuenta que la IA generativa aún está en una etapa temprana de desarrollo. Aunque los avances recientes han sido impresionantes, queda mucho por ver en términos de cómo evolucionarán estas tecnologías y cómo se integrarán en diferentes ámbitos de nuestra vida y trabajo.

Para superar el escepticismo se requiere más que solo mejoras tecnológicas. Se requiere de un liderazgo comprometido y proactivo por parte de quienes desarrollan e implementan sistemas de IA generativa. Esto significa involucrarse de manera significativa con las preocupaciones y necesidades del público, ser transparentes sobre las capacidades y limitaciones, y establecer prácticas responsables que luego se comuniquen tanto dentro como fuera de las organizaciones.