Este 27 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Turismo, una fecha muy importante porque nos permitió celebrar a uno de los sectores más importantes de la economía del Perú.

Cuando crece el turismo, crece nuestro país. Nadie puede dudar de la trascendencia de esta actividad y cómo viene generando oportunidades para millones de peruanos. Un claro ejemplo es que el turismo aportará más de US$8,000 millones a la economía nacional durante el 2023, una cifra significativa gracias al trabajo del sector público y privado.

Este monto será posible a partir de las divisas generadas por el turismo receptivo (US$ 3,232 millones) y el movimiento económico por turismo interno (US$ 4,912 millones), a pesar de las circunstancias difíciles como el dengue, el ciclón Yaku, el fenómeno de El Niño y otros, por lo que podríamos prever un crecimiento importante también para el año 2024.

Durante el 2023, esperamos superar el arribo de 2.2 millones de turistas extranjeros, gracias al incremento de visitantes en el segundo semestre del año. Nos mantenemos en una cifra conservadora, aunque las proyecciones señalan que en este año será posible el ingreso de 2.5 millones de turistas internacionales. En relación con el turismo interno se tiene le expectativa de superar los 34 millones de viajes.

Desde el Mincetur trabajamos de manera ardua para lograr mayores inversiones y oportunidades para toda la cadena turística. Buscamos consolidar la conectividad aérea: una de las principales claves para impulsar el turismo en el país. Además, mejorar la seguridad turística y la competitividad de las empresas y destinos. En un mundo donde la percepción de seguridad es un factor determinante, garantizar una experiencia segura y agradable para los visitantes es una prioridad.

Según los resultados del estudio Perfil del Turista Extranjero 2022 de Promperú, el turista estadounidense incrementó su gasto promedio (US$ 1,503 en 2019 a US$2,000) como resultado de un aumento en la proporción de viajes por vacaciones, así como la elección de hoteles de alta gama. De otro lado, el turista colombiano también incrementó su gasto (US$ 746 en 2019 a US$ 812 en 2022) como resultado del incremento de su permanencia promedio en el país (10 noches en 2019 a 11 noches en 2022). Estos son solo dos ejemplos de importantes mercados que tiene el Perú. Son cifras significativas, porque demuestran la gran capacidad que tiene el turismo para generar divisas en poco tiempo, además de empleo a más de 1 millón de personas. La oferta turística peruana es una de las más diversas del mundo y las oportunidades son inmensas: somos un país multicultural, lleno de tradiciones, con una laureada gastronomía y vastas reservas naturales. Albergamos importantes lugares arqueológicos y un gran abanico de atractivos turísticos en nuestra costa, sierra y selva. Además, el Perú es sinónimo de naturaleza y uno de los diez países con mayor diversidad biológica y de recursos naturales en el mundo.

Hay muchos desafíos por delante. Estamos implementado estrategias para consolidar a nuestro país como un destino multitemático e impulsando segmentos como el turismo de reuniones, el turismo de lujo, el turismo de aventura, nómades digitales, el turismo de filmaciones, entre otros.

Estamos enfocados en desarrollar una estrategia de desarrollo y promoción del turismo de reuniones y eventos (RICE), que es uno de los espacios que genera un mayor movimiento económico y de personas. También, se ha conformado la mesa ejecutiva para promover al Perú como destino atractivo para las locaciones fílmicas.

Por ello, desde Mincetur y sus órganos adscritos, buscamos mejorar la experiencia del visitante, lo que implica impulsar la inversión en infraestructura turística, así como fortalecer la oferta y la cadena de valor desde los niveles de formalización de los proveedores del servicio turístico, pero también en innovación para competir a nivel global.

El lema de este año del Día Mundial del Turismo es “Turismo e Inversiones Verdes”, así lo determinó la Organización Mundial del Turismo (OMT), destacando la necesidad de más inversiones y mejor orientadas a las personas, al planeta y a la prosperidad. Es así que desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo venimos enfocándonos en el desarrollo de inversiones sostenibles que buscan un impacto económico, social y ambiental positivo.

Un claro ejemplo es el proyecto birregional (Cusco – Apurímac) de “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del Parque Arqueológico Choquequirao”, el cual representa una de las inversiones en turismo más importantes de la historia del Perú. Se trata de la construcción y puesta en marcha de teleféricos e incluye una serie de intervenciones. El monto de inversión es de S/ 782 millones. Este proyecto permitirá ampliar y diversificar la oferta turística cultural y natural de nuestro país; además, abre una oportunidad de reposicionarnos en el escenario turístico internacional con un nuevo producto repotenciando la oferta existente y complementando la importancia mundial del santuario histórico de Machu Picchu.

Sigamos generando más inversiones, empleo y mayores divisas para todos los peruanos. Las alianzas público-privadas son un instrumento clave para generar compromisos y avanzar en la gestión y desarrollo del turismo en el Perú. ¡Feliz Día Mundial del Turismo 2023!