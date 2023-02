Vivimos conectados. En un día común y corriente, el padre y la madre van algunos días a la oficina, otros teletrabajan desde casa y se turnan para las labores domésticas. Por la tarde, su hijo se reúne remotamente con sus compañeros de clase para un trabajo en grupo, y una vez concluido termina el día viendo una serie por streaming con su abuelo. Además, lo ha ayudado a conectarse a su consulta médica por videollamada. Este podría ser el retrato de una vida familiar hoy en día. Nuestras casas se convirtieron en oficinas, cines, centros médicos, centros educativos y, a nivel de entretenimiento, hasta hemos hecho colas virtuales para conciertos y partidos de fútbol.

La dinámica de esta familia es la que muchos experimentamos. Este tránsito del mundo físico a lo digital ha intensificado el consumo de internet. La mejor alternativa para experimentar una conectividad de mejor calidad y acorde a estas nuevas necesidades es la fibra óptica, una tecnología de internet fijo que ofrece velocidades hasta 20 veces mayores que el promedio.

La necesidad de la fibra óptica aumentó en los dos últimos dos años, los hogares que cuentan con este servicio se han triplicado. Por ello es vital la masificación progresiva de la fibra óptica en todo el Perú. En Movistar, en los últimos cinco años hemos expandido la fibra óptica a nivel nacional en un 400% con el objetivo de dar a nuestros clientes una alternativa con mayores velocidades y estabilidad, sin interrupciones y con simetría, es decir, las mismas velocidades de descarga como de subida de información.

La expansión de este servicio se ha acelerado, lo que hoy nos toca a las empresas de telecomunicaciones es llegar a los hogares con una propuesta de experiencia integral que les permita aprovechar al máximo la fibra óptica. Para ello es clave conocer cómo funciona el internet y contar con la adecuada asesoría técnica.

Lo primero como usuarios es saber que el internet es como la luz: uno no espera que una sólo lámpara ilumine de forma uniforme toda la casa. Del mismo modo, no podemos esperar que la señal de un solo modem alcance para toda la vivienda. Asimismo, es importante saber que la conectividad óptima depende también de otros factores como el dispositivo desde nos conectamos: una laptop antigua o con softwares desactualizados no contribuyen a una buena velocidad de internet. También influye la cantidad de personas que se conectan al hogar de manera simultánea y el tipo de contenidos que se consumen. En el ejemplo de familia que dimos, si el hijo ve una película en 4K en su habitación, que consume intensamente el ancho de banda, no permitirá a los padres tener en simultáneo una buena video conferencia del trabajo.

Por ello es clave que cuando el técnico llega donde el cliente, no solo instale la fibra óptica, sino que evalúe cómo llegará la señal a todo el hogar, considerando las características físicas del espacio, la dinámica del hogar, así como los tipos y cantidad de dispositivos que se conectarán a la red, como computadoras, tablets y televisores inteligentes, entre otros. Considerando que en promedio un hogar puede llegar a tener unos diez dispositivos conectados, la única forma de que los usuarios saquen el máximo provecho de su servicio de fibra es llevando toda la “iluminación” del internet a las diferentes zonas de la vivienda. Para ello es necesario el uso de repetidores.

Es igualmente importante capacitar al cliente sobre cómo mejorar la señal que tienen en casa una vez instalada la fibra. Esto incluye cuántos dispositivos conectar, a qué distancia debe usar el wifi, qué significan los indicadores de luz de su módem y cómo manipular el cable de fibra óptica, que es muy sensible, entre otros.

Un internet de calidad es clave para nuestra vida diaria, por ello venimos renovando nuestras redes por mejores tecnologías, entre ellas, la fibra óptica que es una gran alternativa para familias con altas necesidades de conectividad y desempeño de red. Sin embargo, su óptimo aprovechamiento se da cuando no solo nos enfocamos en la instalación sino también en la capacitación y asesoría adecuadas, que se traducen en mayor satisfacción con el servicio. Nuestro diferencial en la fibra óptica es la experiencia.