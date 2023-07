Estamos próximos a celebrar las Fiestas Patrias y existe expectativa por el mensaje del 28 de julio. Ensayo estas líneas como si me hubieran encargado escribirlo.

“Asumimos la presidencia hace casi ocho meses siguiendo el orden constitucional. Estamos aquí para gobernar hasta 2026 y necesitamos una ruta clara de hacia dónde vamos en estos tres años:

1. Impulso a la inversión. La apuesta es por la inversión privada, solo así lograremos impulsar el crecimiento, reducir la pobreza y generar empleo formal. Llevaremos a cabo un shock de simplificación regulatoria y destrabe de proyectos. Los proyectos mineros serán una prioridad para aprovechar la transición energética global. A ello se sumarán proyectos de irrigación e infraestructura para la conectividad.

Respetamos el rol subsidiario del Estado. Sobran ejemplos del fracaso de la actividad empresarial estatal. No más un mal uso de los recursos públicos.

Además, nos comprometemos a una ejecución más eficiente de la inversión pública. Los recursos no se traducen en mejor educación o salud, ni agua y saneamiento. Fallamos como Estado y esto tiene que cambiar. Tendremos metas claras en cada departamento, acompañando la gestión de gobernadores y alcaldes con rendición de cuentas de los avances.

2. Reforma de la salud pública. El Estado controla la salud en el Perú. Aseguramos al 91% de los peruanos y tenemos el 84% del total de camas hospitalarias. Pero 1 de cada 2 centros de salud pública del primer nivel de atención no tienen médico, 9 de cada 10 no tienen infraestructura ni equipamiento adecuado, y 9 de cada 10 usan historias clínicas de papel. No hay medicamentos, por lo que el 43% de pacientes no recibe completas sus medicinas y deben comprarlas.

Iniciaremos la reforma integral de la salud pública: impulsaremos las APP en salud; mejoraremos la gestión e inversión en infraestructura; crearemos la Superintendencia Nacional de Medicamentos, Insumos y Drogas (Sunamid) con autonomía plena; y promoveremos el intercambio prestacional, adopción de nuevos tratamientos, historias electrónicas, tercerización de operadores logísticos para asegurar el abastecimiento de medicamentos, y otras mejoras.

3. Reactivación del turismo. Antes de fin de año, concesionaremos el Centro de Convenciones, invertiremos en la promoción y museografía del Museo Nacional del Perú, se destrabarán las inversiones de aeropuertos regionales y se dará en concesión el tercer grupo de aeropuertos regionales. Se impulsarán las inversiones para el acceso mecanizado y amazónico a Machu Picchu, el tren de cercanías al aeropuerto de Chinchero, los accesos al nuevo aeropuerto Jorge Chávez y el nuevo recinto ferial.

4. Fenómeno de El Niño: No se escatimarán recursos para enfrentar este fenómeno climatológico. Trabajaremos de la mano con gobernadores y alcaldes para asegurar que las obras se lleven a cabo de manera oportuna a fin de minimizar los efectos negativos sobre las familias y la economía.

¡Felices Fiestas Patrias! ¡Que viva el Perú!”.