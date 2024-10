Cada vez se siente más lejano –y, de hecho, lo está– aquel 2008 donde la economía del país creció a una tasa de 9.1%. Aunque los años siguientes no se “repitió el plato”, el Perú incluso palpó cifras por encima del 6%. Hoy, por el contrario, parece que se debe aplaudir un crecimiento de alrededor de 3%, después de una recesión, y encapsular la discusión sobre si las proyecciones oficiales aumentan o no en unas décimas.

La frase –que ya parece estribillo– no ha calado aún en quienes pueden tomar “el toro por las astas”: ¡Si Perú no crece a más de 5%, la pobreza simplemente no se va a reducir al ritmo que se requiere para el bienestar de las familias!

Ya no somos la estrella de la región, pero no cabe duda que podemos volver a la fama. El foco está en un trabajo conjunto desde todos los flancos, con intereses más allá de los propios. Tarea compleja, pero no imposible.

Lo sorprendente es que mientras el país libra sus propias batallas (o hasta guerras, si hablamos de inseguridad e instituciones débiles), el contexto internacional favorable nos saluda desde lejos (tal vez, desde muy lejos).

Términos de intercambio positivos, con precios del oro y del cobre marcando récords históricos, tasas de interés de referencia con reducciones más claras, inflación en una posición óptima, entre otros indicadores, podrían permitirle al país pisar a fondo el acelerador. Pero, hoy en día, da la sensación de que se ha decidido ni siquiera poner primera y arrancar.

La discusión es aún más larga, pues, aunque no se pueda “adivinar” el futuro, se puede “proyectar”. Para el BBVA Research, por ejemplo, la economía aumentaría 2.7% en el 2025, año preelectoral, lo cual podría ser hasta entendible. Pero, entre el 2026 y 2029, el crecimiento promedio anual sería de 2.6%.

Este porcentaje “modesto” –por llamarlo de alguna manera– solo refleja que Perú pudo hacerlo mejor, tomando en cuenta que aún es un país emergente y que su espacio de crecimiento debería ser mucho mayor que el que espera esta entidad bancaria.

Elmer Cuba, socio de Macroconsult, tiene una frase que, a mi consideración, resume bien lo que significa un crecimiento en estos niveles: “Crecer a este ritmo es bueno para los negocios, pero desde el punto de vista más amplio del país, se requiere ir a tasas doble para romper el equilibrio del mercado laboral”.

En medio de este crecimiento promedio de 2.6% hasta el 2029 solo se me viene un tema a la cabeza: la responsabilidad que tendrá el Gobierno de Dina Boluarte de sentar bases, y la que tendrá el próximo mandatario o mandataria de no mantener el status quo. Además, de la participación mucho más activa de la parte privada.

Si el PBI potencial, que en buena cuenta es lo que una economía puede producir operando a su máxima capacidad, no se despega de ese 2.5% que estiman diferentes analistas, Perú se quedará en una trampa donde ser mediocre podría ser su nueva característica, lo que debe evitarse a toda costa.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.