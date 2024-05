El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó recientemente su proyección de crecimiento en el 2024 para Estados Unidos de 2.1% a 2.7%, circunstancia que conlleva no solo un fuerte ajuste al alza, sino una aceleración de la economía frente al 2023 (2.5%), algo impensado hace muy poco tiempo. Factores como altos niveles de ahorro, un mercado laboral resiliente y, en particular, un potente impulso fiscal de la administración Biden estarían detrás del sorpresivo dinamismo. Esto, junto con una inflación que ha seguido mostrando algunas presiones alcistas, ha llevado a que el mercado prevea no más de tres recortes de 25 pb en la tasa de interés de la Fed este año, en contraste con los seis recortes esperados en enero.

A lo anterior se suma un crecimiento económico de China mayor que el que se estimaba en el primer trimestre, y que ha conducido a una revisión del pronóstico para este 2024, de niveles cercanos a 4.5%, a cifras más próximas a 5%. Con todo, los mejores prospectos esperados para las dos principales economías del mundo han conducido a que, según algunas encuestas reconocidas, un número creciente de inversionistas considere ahora más probable que durante los próximos 12 meses tengamos un boom de la economía global (alto crecimiento y elevada inflación).

Sin duda, esta posibilidad —y, así, la menor probabilidad otorgada a una estanflación—, además de otros factores presentes (por ejemplo, geopolíticos), representan también una mejora en los prospectos para las economías de nuestra región hacia los próximos trimestres, no solo a través de una mayor expansión de nuestros socios comerciales más relevantes, sino, además, por medio de su impacto en los precios de commodities como el cobre, el oro y el petróleo, los cuales se mantienen muy elevados, algo que beneficia los términos de intercambio de los países. De hecho, esto explica en buena parte el aumento reciente de las proyecciones de crecimiento del 2024 para las principales economías de la región, con excepción de Argentina. Asimismo, a pesar de que los costos de financiamiento podrían permanecer elevados, el sector corporativo se vería favorecido por unos ingresos esperados más altos, y esto llevaría a mejores márgenes que los previstos.

Esperemos que los Gobiernos y los hacedores de política de la región, en conjunto con el sector privado, sepan aprovechar estos posibles vientos externos más favorables para destrabar el potencial de nuestras economías y seguir reduciendo desequilibrios existentes.

