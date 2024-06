Estando a puertas de cerrar el primer tiempo de este partido, y pese a todo el ruido generado por el séptimo retiro aprobado para las AFP, podemos asegurar que viene siendo un buen primer semestre de este 2024. El índice General de la BVL viene rindiendo un nada despreciable 15.75% en dólares (16.41% en soles). Esto cobra mayor importancia, además, porque el año pasado dejó un punto inicial de medición para este año también alto. Recuerden que el IGBVL cerró el 2023 con un rendimiento de 25% en dólares. Entre los sectores que mejor han rendido destacan el sector minero (+33.39% en soles y +32.64% en dólares), el sector industrial (+19.23% en soles y +18.55% en dólares) y el siempre importante sector financiero (+15.89% en soles y +15.23% en dólares). ¡Buen arranque! Primer tiempo: 1-0.

Pero no sólo eso, también hemos visto una mejora sustancial en los volúmenes diarios negociados en renta variable. En promedio, el año pasado hablábamos de negociación diaria de entre US$4 millones y US$5 millones. Hoy, por el contrario, los volúmenes han mejorado en cantidad y calidad. El volumen diario actual es de US$25 millones considerando la importante OPA ENGEPEC1, pero aún si retiramos esa operación del cálculo, nos quedamos con un volumen diario de US$ 12.3 millones, más del doble de lo que hacíamos el año pasado. Y también vemos más actividad de las AFP. Como siempre hemos dicho, son jugadores clave del mercado de capitales, y verlos regresar con más fuerza y determinación, no hace más que permitirnos ver con optimismo lo que queda del 2024.

Para lo que queda del año estamos priorizando sectores cíclicos que se beneficien de una eventual, pero aún débil, recuperación económica del país. Sectores como consumo masivo y construcción tienen buenas perspectivas. Dentro de los nombres que más nos gustan destacan:

1. Inretail (Target Price: US$ 43.1): nos gusta por su negocio altamente resiliente y sus sólidos fundamentos de largo plazo, y además porque también tenemos a la acción con un precio bastante atractivo. Recuerden que esta acción ha tenido una caída en precio de 12% en las últimas semanas, que tiene mucho que ver con el sétimo retiro de los fondos de las AFP. Los fundamentos siguen intactos. Además, es una empresa que siempre está buscando eficiencias y ha sabido entregar consistentemente buenos resultados. Mantiene EBITDA de 13% aproximado.

2. Ferreycorp (Target Price: S/ 2.73): nos gusta por la resiliencia que siempre muestra, y por la importante capacidad de generación de cash, aún en escenarios de crecimiento modesto como el actual. Además, creemos que la creciente demanda del sector construcción, ayudará a mejorar sus ingresos. Y no olvidar que siempre entrega buenos dividendos. EBITDA creció 23% año a año.

3. Cerro Verde (Target Price: US$ 34.1): nos gusta por el EBITDA logrado en el primer cuatrimestre del año, que salió mejor de lo esperado básicamente por un mejor manejo de los costos. Además, creemos que los precios actuales del cobre se mantendrán aún y eso permitirá a la empresa cerrar un buen 2024. Finalmente, destacamos la sólida posición financiera de la compañía, que no tiene deuda financiera y que tiene una fuerte generación de cash.

Queda todavía un tiempo completo de este 2024. Si bien el IGBVL ya subió un 16% en dólares, creemos que hay sectores específicos que aún pueden hacer más interesante el año. Sectores cíclicos, como los mencionados arriba, son los que podrían aprovechar mejor la coyuntura. ¡A meter goles!