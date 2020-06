Escrito por: Eduardo Maradiegue Vargas, gerente general de Economatica Perú

No es un secreto que La actual pandemia nos está tratando mal, pero las empresas también están siendo muy golpeadas, ¿Cuáles son las que perdieron mayor valor? (*) ¿Qué sectores son los que más sufrieron? y ¿Cuáles se están recuperando más rápido?

Son algunas dudas que quiero resolver con el cuadro presentado, que agrupa las acciones de las empresas más líquidas en la Bolsa de Valores de Lima.

En conjunto estas 40 empresas perdieron valor por más de US$ 17,000 millones en lo que va de la crisis, es claro ver que las más golpeadas están en el sector Finanzas, con pérdidas de valor en dólares encabezadas por Credicorp con US$ 4,057 MM, Banco de Crédito US$ 2,343 MM, UCP Backus y Johnston SAA US$ 2,317 MM, Scotiabank Perú US$ 2,176 MM, Banco BBVA Perú US$ 1,431 MM, Intercorp Financial Services Inc. US$ 1,327 MM, Nexa Resources Perú S.A.A. US$ 526 MM, Interbank US$ 376 MM y Sociedad Minera Cerro Verde US$ 315 MM.

Pero es resaltante indicar que las empresas ya comenzaron a salir del fondo como lo demuestran en dólares, Credicorp US$ 1,794 MM, Sociedad Minera Cerro Verde US$ 529 MM, Intercorp Financial Services US$ 494 MM, Inretail Peru Corp. US$ 468 MM, Banco de Crédito US$ 334 MM, Interbank US$ 224 MM, Scotiabank Perú US$ 208 MM, Nexa Resources Perú US$ 110 MM, Alicorp US$ 86 MM., Unión andina de Cementos SAA, para nombrar las que mayor recuperación han tenido en lo que va de Junio, el conjunto dela muestra va recuperando 4,300 millones de dólares en valor de mercado.

Esperemos que siga la recuperación.

(*) Suponiendo que comenzó el 12 de febrero del 2020