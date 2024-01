El tránsito de buques mercantes en el canal de Suez cayó un 39 % desde el inicio de los ataques de las milicias yemeníes hutíes en el mar Rojo, y alcanzó su nivel más bajo de tránsito desde el bloqueo que produjo el accidente del carguero “Ever Given” hace tres años.

El 19 de noviembre, día en que los paramilitares del Yemen realizaron su primer ataque y capturaron el carguero ‘Galaxy Leader’, la media semanal de barcos que atravesaban el canal era 79, un número que se redujo a 49 en los dos últimos meses, según datos de la herramienta Port Watch del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Universidad de Oxford.

Hace justo un año, la media de buques que atravesó el canal en la semana móvil que culmino el 14 de enero fue de 70 barcos entre mercantes y petroleros.

Por otra parte, el volumen de mercancías transportado cayó un 56 % durante el mismo período, con su mínimo el día 12 de enero, en el cual solo pasaron 1′500,000 toneladas, tras las primeras operaciones militares llevadas a cabo por la coalición militar encabezada por Estados Unidos.

Según Port Watch, los sectores más afectados por el momento son el petróleo, y los productos químicos y minerales no metálicos.

En declaraciones a televisiones egipcias, el jefe de la Autoridad del canal de Suez, Osama Rabie, añadió que, en la primera quincena del mes, los ingresos también decrecieron, aunque no reseñó cuanto.

LEA TAMBIÉN: Las repercusiones en la economía mundial de la tensión en mar Rojo

Tampoco se han publicado cifras ni informes independientes relativos a las pérdidas económicas causadas por esta crisis.

A modo de comparación, el bloqueo del canal por parte del Ever Given generó pérdidas por retención de mercancías globales por valor de unos US$ 9,600 millones diarios (unos 8,150 millones de euros), según informó en su momento el servicio de análisis Lloyd’s List.

Rabie insistió en que el canal de Suez es “la ruta más segura, rápida y económica en comparación con la ruta del Cabo de Buena Esperanza”.

El mar Rojo, delimitado al norte por el canal de Suez y al sur por el estrecho de Bab el Mandeb, es una vía por la cual navegan más de 19,000 cargueros anualmente, lo que supone el 11% del tráfico marítimo global, además de ser el camino más rápida entre los puertos asiáticos y el Mediterráneo.

Un gran número de navieras han reducido o parado por completo sus operaciones en la región y han optado por utilizar rutas alternativas, como que bordea el continente africano por el sur y cuyo uso ha crecido un 33.2% en ese período, pese a que implica 10 días más de travesía y aumenta los costes.

Egipto recauda alrededor de US$ 8,000 millones anuales del canal de Suez, por lo que sus autoridades han iniciado una campaña para convencer a las navieras de que vuelvan a transitar por el paso artificial por la grave crisis económica que sufre el país, marcada por la falta de divisas.