Los principales fabricantes de automóviles, incluidos Tesla Inc., General Motors Co. y Ford Motor Co., se integran al circuito de conferencias sobre minería. La creciente demanda de metales utilizados en los vehículos eléctricos desata un gran esfuerzo por asegurar suministros a largo plazo.

Esas grandes empresas estadounidenses, junto con Rivian Automotive Inc. y sus homólogos europeos Stellantis N.V., Mercedes-Benz Group AG y Jaguar Land Rover Automotive Plc, se unirán a ejecutivos de la industria minera que asistirán a una importante conferencia sobre metales en Florida la próxima semana, según varios asistentes que recibieron una lista de los invitados al evento. Bank of Montreal, organizador de la reunión anual, no reveló los nombres de los fabricantes automotor que asistirán al evento de cuatro días, que se prevé atraiga a casi 1,500 participantes a Hollywood, Florida. Aun así, la firma ve un gran interés por parte de varios fabricantes de autos que buscan asegurar suministros de litio, níquel, grafito y otros metales para baterías. LEE TAMBIÉN: Estados mexicanos cortejan a Tesla pese a objeciones de AMLO “Hay una urgencia ahora que no existía hace unos años”, dijo Ilan Bahar, codirector de negocios globales de metales y minería en BMO Capital Markets, en una entrevista. “Si hace tres o cuatro años hubiéramos invitado a las empresas automotrices a nuestra conferencia, probablemente no hubiera sido su prioridad asistir”. Es inusual que los usuarios finales de los productos básicos, como fabricantes de automóviles, productores de maquinaria o empresas aeroespaciales, asistan a grandes conferencias mineras. Pero la enorme demanda de materias primas necesarias para la electrificación de esas industrias cambia la situación. Bahar dijo que asistirán varios fabricantes de automóviles, incluidos funcionarios de adquisiciones o desarrollo corporativo, y se centrarán en asegurar el suministro y la inversión. “Están ahí como inversionistas”, dijo. “Quieren reunirse con empresas y las empresas quieren reunirse con inversionistas”. LEA TAMBIÉN: Elon Musk: ¿Cómo logró convertirse en una de las personas más ricas del mundo? Las compañías automotrices incursionan en la industria minera para garantizar el suministro de materiales necesarios. GM compite por una participación en la unidad de metales base de Vale SA y en enero llegó a un acuerdo de US$650 millones con Lithium Americas Corp. para desarrollar el depósito de litio más grande de Estados Unidos. Por su parte, Tesla viene contemplando la adquisición de la minera Sigma Lithium Corp. Especialistas de la industria advierten que las mineras sencillamente no tienen acceso a los fondos necesarios para satisfacer la demanda de metales para baterías, por lo que los fabricantes automotor tendrán que colaborar. Battery Metals Review, que rastrea la inversión en la cadena de suministro de vehículos eléctricos, estima que las mineras de litio recaudaron 20% menos de capital el año pasado a pesar de que los precios del metal subieron a un nivel récord.