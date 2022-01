El gigante de medios mexicano Grupo Televisa y la estadounidense Univision se preparan para lanzar en la primera mitad del 2022 la que sería la mayor plataforma del mundo de streaming en español, después de sellar el lunes un acuerdo para una empresa conjunta, dijo un ejecutivo.

La nueva compañía, TelevisaUnivision, combinará los contenidos de ambas cadenas para apuntar a una audiencia global de habla hispana de 600 millones de personas.

Una versión de la plataforma de streaming sustentada en publicidad será puesta en marcha durante el primer semestre del año y el producto basado en suscripción será lanzado en la segunda mitad, afirmó Alfonso de Angoitia, copresidente ejecutivo de Televisa, en una entrevista con Reuters.

La plataforma de streaming, aún sin nombre, ingresa a un campo repleto de fuertes competidores, como Prime Video, de Amazon; Plus, de Disney, y Netflix, que el año pasado anunció que desembolsaría US$ 300 millones en producciones originales mexicanas.

De Angoitia, quien encabezará el directorio de TelevisaUnivision, insistió en que la plataforma podría diferenciarse del resto, destacando la enorme biblioteca de contenidos de Televisa y los derechos de transmisión de deportes.

“Seremos un competidor feroz”, sentenció, añadiendo que al menos una nueva película o serie de “alta calidad” sería subida cada semana al servicio de suscripción en el primer año.

Los clientes de México y Estados Unidos serán los primeros en acceder a la plataforma antes de que sea desplegada en otros países de América Latina y en España.

Una suerte de guerra territorial se desató tras hacerse público el plan TelevisaUnivision en abril.

Televisa atrajo a ejecutivos de Netflix, Disney Plus y otros. Los competidores se apresuraron a buscar a grandes estrellas, lo que llevó a la empresa mexicana a establecer contratos más atractivos y exclusivos con el talento, dijo De Angoitia.

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, la autora española María Dueñas y el comediante mexicano Eugenio Derbez están entre los que trabajan en producciones para la plataforma.

La nueva empresa generará suficiente flujo de caja libre para invertir cientos de millones de dólares en más contenidos, detalló De Angoitia.

Competencia efectiva

La concreción del acuerdo TelevisaUnivision se produce tras una semana tumultuosa en la industria de las telecomunicaciones en México.

Una muy esperada votación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dejó a América Móvil, la mayor empresa del sector en el país, sin la codiciada autorización para entrar en el mercado de la televisión de paga, una perspectiva que había sacudido a sus competidores, incluida Televisa, el actual líder del segmento.

“En el sector de las telecomunicaciones aún no hemos visto una competencia efectiva no es el momento de conceder ese cambio a América Móvil”, dijo De Angoitia, añadiendo que el IFT “podría hacer más” para regular la competencia.

La incursión de América Móvil en la televisión de paga, ya dominante en los servicios de telefonía móvil e internet, haría “cada vez más difícil competir”, agregó.

La operación de TelevisaUnivision está parcialmente financiada por una inversión preferente Serie C de US$ 1,000 millones encabezada por SoftBank Latin America Fund, con participación de ForgeLight, The Raine Group y Google, que también colaboró con tecnología e ingenieros.

La semana pasada, Softbank anunció la salida de su jefe de operaciones, Marcelo Claure, tras una disputa salarial. Claure mantendrá su puesto en el consejo de administración de Univision, explicó De Angoitia.