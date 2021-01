Mundo







Subastada la llave de la prisión donde murió Napoleón por US$ 112,000 Once postores bregaron en la subasta del objeto de metal, de 13 cm de largo, que finalmente fue adjudicado por una suma 16 veces superior a la estimación inicial, que era de entre 3,000 y 5,000 libras (5,500 euros, US$ 6,700).