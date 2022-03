Una avalancha de misiles antitanque enviados a Ucrania ha cambiado potencialmente el curso de la guerra, ejerciendo presión sobre Rusia para encontrar suficientes tropas capaces para el agotador combate urbano que ahora es más probable.

Para algunos analistas militares, la cantidad de misiles antitanque de última generación enviados a Ucrania en las últimas semanas es impresionante, entregándole a los soldados ucranianos un arsenal de estas armas que puede no tener precedentes en una gran guerra moderna.

Solo el Reino Unido dice que ha enviado 3,615 de sus misiles de arma ligera antitanque de nueva generación (NLAW, por sus siglas en inglés), con lanzadores. Alemania dijo que estaba enviando 1,000 armas antitanque de su inventario, Noruega 2,000, Suecia 5,000 y Estados Unidos una cantidad no especificada de sistemas de misiles Javelin. Otros también han enviado armas. Muchas no son de última tecnología, pero la amenaza que representan es considerable.

Los misiles Javelin figuran entre los US$ 3,500 millones que el Gobierno de Estados Unidos recién obtuvo del Congreso para reponer armamento a medida que es enviado a Ucrania. De acuerdo con la solicitud de presupuesto anual del Pentágono, las 10 unidades de lanzamiento de misiles Javelin y los 763 misiles que compró en el 2021 cuestan US$ 190.3 millones.

“Los ejércitos que enviaron estas cosas ciertamente habrían tenido menos por soldado de lo que se prometió a Ucrania”, dijo Phillips O’Brien, profesor de estudios estratégicos en la Universidad St. Andrews de Escocia. “Básicamente, la gente parece estar desnudándose casi por completo para hacer llegar estas cosas a los ucranianos”.

La invasión del presidente ruso, Vladímir Putin, no avanza conforme a lo previsto en gran parte debido a la resistencia ucraniana y los errores de cálculo rusos. Las armas antitanque de última generación que llegan a Ucrania también son un factor.

Incluso los tanques más modernos de Rusia han demostrado ser vulnerables a “San Javelin”, como un meme ucraniano ha llamado a las armas fabricadas en Estados Unidos, según Pavel Felgenhauer, un experto, con sede en Moscú, en el ejército ruso para Jamestown Foundation, un grupo de expertos estadounidense. Rusia no fabrica un arma antitanque de tercera generación, agregó.

Tanto los misiles Javelin como los NLAW golpean a un tanque desde arriba, donde su blindaje es más débil. También son llamados misiles dispara y olvida, que permiten a los atacantes alejarse tan pronto como se realiza un disparo. Eso reduce el riesgo de que sean golpeados por un contraataque con su posición revelada.

Oryx, un proyecto que registra pérdidas verificadas de forma independiente durante el conflicto, ha contado hasta ahora seis de los tanques T-90 más avanzados de Rusia entre los 76 destruidos por el ejército de Ucrania. En total, Rusia ha perdido 214 tanques por ataque, captura o abandono, y 1.292 vehículos en total, según el recuento de Oryx.

Ucrania sostiene que las pérdidas de tanques rusos han sido mayores, mientras que el Ministerio de Defensa ruso no publica cifras. Ucrania ha perdido 65 tanques, 22 de ellos destruidos, entre 343 vehículos en total, según Oryx.

Además de los suministros del extranjero, el ejército ucraniano ya tenía armas antitanque de la era soviética y, más recientemente, de producción nacional. Aunque menos sofisticados que los Javelins y los NLAW, siguen siendo efectivos contra la mayoría de los demás vehículos blindados.

Lo que todo esto implica es evidente en varios videos ucranianos ampliamente difundidos en las redes sociales, incluido uno de un intento de ingreso al suburbio de Brovary en Kiev la semana pasada por parte de docenas de tanques rusos y otros vehículos blindados. Las tropas ucranianas destruyeron varios antes de que la columna se retirara.

Los comandantes rusos aprenderán de tales experiencias, al igual que las fuerzas de defensa de Israel tuvieron que adaptarse durante la guerra árabe-israelí de Yom Kippur de 1973, según Felgenhauer.

Enfrentados a las pérdidas infligidas por los misiles antitanque guiados por cable recién adquiridos por Egipto, entonces de última generación, los israelíes movieron su infantería de detrás de sus tanques al frente de ellos, para que primero pudieran despejar un área de cualquier amenaza potencial.

“Al asaltar ciudades, lo principal no es solo golpearlas con bombas, también necesitas que la infantería se mueva mientras los defensores todavía están en estado de shock. Si no se hace, no se llega a ninguna parte”, dijo Felgenhauer. “¿Será la infantería rusa lo suficientemente buena para hacer lo mismo? No sé.”

La guerra urbana exige una gran cantidad de recursos humanos. En la última semana, Rusia retiró despliegues militares de otros lugares y reclutó mercenarios de Medio Oriente para generar nuevas reservas para su “operación militar especial”.

Una evaluación del conflicto realizada el lunes por el Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington dijo que es probable que mercenarios reclutados por Rusia y refuerzos rusos comiencen a llegar cerca de la capital esta semana. El martes, las autoridades de la ciudad de Kiev impusieron un toque de queda nocturno de dos días durante el cual cualquiera que fuera encontrado fuera de sus casas sin pases especiales sería considerado miembro de las unidades subversivas rusas.

“La falta de un movimiento serio hacia las principales ciudades es notable, y puede ser que el alto mando ruso esté preocupado por empujar a las tropas reacias a la guerra urbana para la que los ucranianos han hecho elaborados preparativos” dijo Lawrence Freeman, profesor emérito del Departamento de Estudios de Guerra del King’s College, en Londres, en una reciente publicación de blog. Si es así, eso puede hacer que sea más posible un acuerdo negociado, según Freedman.

Sin embargo, si no surge un alto el fuego, el éxito de Ucrania en evitar que los tanques rusos se abran camino hacia los centros urbanos también podría producir un conflicto más prolongado y brutal.

Prácticamente todos los generales rusos que se encuentran actualmente en Ucrania sirvieron en Siria, donde las fuerzas rusas han estado luchando desde el 2015 y se han encontrado con problemas similares, según Felgenhauer. Después de que los aviones rusos atacaran ciudades como Alepo y Homs desde arriba, el ejército del régimen sirio no continuaba con el seguimiento, lo que llevaría a una dura campaña de dos años de asedios inconclusos.

La solución consumía mucho tiempo y era viciosa. Primero, Rusia tuvo que entrenar unidades sirias especiales que estuvieran dispuestas y fueran capaces de luchar en un entorno urbano. Luego utilizaron las “bombas de vacío” termobáricas que ya se han visto en varios lugares de Ucrania.

La nube de neblina de combustible que liberan al impactar penetraba en los túneles y búnkeres que los combatientes de la oposición siria habían excavado para protegerse de los ataques aéreos y de artillería, según Felgenhauer. Cuando esa niebla detonara, creando una bola de fuego, consumiría el oxígeno disponible y mataría a los atrapados en los búnkeres.

“Existe la creencia en Occidente de que no se puede tomar una ciudad si está bien defendida. Pero ese no es el caso. Solo necesitas saber cómo y tener el armamento adecuado, y básicamente los rusos lo saben”, dijo, y agregó que la ciudad portuaria de Mariúpol , objeto de un intenso asedio durante dos semanas, podría ser una prueba temprana. Un éxito allí liberaría a las fuerzas rusas para unirse a los avances hacia Kiev y la ciudad portuaria clave del sur de Odesa.

La gran pregunta, agregó, es si los líderes de Rusia estarán dispuestos a usar tácticas sirias en Kiev, cambiando la guerra decisivamente a su favor antes de que la primavera convierta el terreno congelado en lodo y el ejército de Ucrania tenga tiempo para armar e integrar la gran cantidad de reservas que claman para ayudar a repeler la invasión.