Podemos llamarlo el efecto Greta. Los titanes de las finanzas globales, concentrados en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional en Washington este fin de semana, identificaron el cambio climático como un riesgo clave para la salud a largo plazo de la economía global. Fue uno de los temas de discusión candentes, tal vez inspirado en parte por la activista adolescente que ha dado celebridad a la causa ambiental. Pero una preocupación más inmediata dentro del alcance de los banqueros también ocupó un alto lugar en su lista de preocupaciones: los niveles récord de deuda corporativa, escondida en bolsillos ocultos del sistema financiero, con el potencial de generar un daño enorme.

El FMI advirtió que hasta US$ 19 billones en deuda corporativa, o casi 40% del total de préstamos de las compañías en las principales economías, pueden estar en riesgo de incumplimiento en caso de una desaceleración económica severa. Desde el 2009, la deuda corporativa de grado especulativo como porcentaje del producto interno bruto se ha disparado en China y ha crecido en EE.UU., y con las tasas bajas, los inversionistas han estado tomando más riesgos para impulsar los retornos. Si bien es posible que los bancos no tengan mucha de esta deuda riesgosa en sus libros, 80% de las instituciones financieras no bancarias son ahora tan vulnerables como durante la crisis financiera global, de acuerdo con el FMI. La cifra ha subido de 60% en abril.

El riesgo es que las pérdidas se propaguen desde los sectores financieros bancario y no bancario, lo que amplificaría la conmoción por una desaceleración, asegura el FMI. Entonces, llama con razón a los reguladores a endurecer e intensificar su supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias. Realizar revisiones a las prácticas crediticias de los bancos y pruebas de estrés financiero focalizadas ya está entre el alcance de los supervisores, y estos deberían subir la guardia. Mapear tanto de las interconexiones como sea posible debería ser una prioridad para los supervisores.

Resulta particularmente interesante el mercado de préstamos apalancados, el cual ha crecido a más de US$ 1.2 billones, y en el que hay señales de que los inversionistas ya están ansiosos. Esto incluye las obligaciones crediticias con garantía (CLO, por sus siglas en inglés): préstamos riesgosos agrupados y vendidos por secciones. El Consejo de Estabilidad Financiera está llevando a cabo una revisión de las CLO, con el objetivo de mapear a los propietarios de estos valores y examinar las implicaciones potenciales de que los clientes saquen dinero durante una desaceleración, en un mercado que ya alcanza un total de US$ 600,000 millones. Los resultados no saldrán lo suficientemente pronto.

Eso no quiere decir que cuidar el planeta no sea importante. La nueva directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien fue pionera de los bonos verdes en el 2008 cuando estaba en el Banco Mundial, está estableciendo una agenda ambiciosa y provocando el debate en torno al cambio climático. Discutir si se debe asignar un nivel de riesgo diferente a los activos más o menos verdes promueve un debate importante que involucra a la comunidad financiera. No sorprende que los banqueros quieran tantos incentivos verdes que reduzcan sus demandas de capital. Por ahora, sin embargo, el enfoque debe ser establecer normas comunes y definiciones, y presionar por divulgaciones obligatorias. A falta de ellas, identificar los riesgos y las oportunidades a futuro es una ciencia imperfecta.

¿Qué da más miedo, el cambio climático o las CLO? El hecho es que ambos representan un riesgo global importante y requieren atención. Con todo respeto a Greta Thunberg, pero la bomba de tiempo de la deuda corporativa es la amenaza más inminente.