El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que mientras sea presidente no apoyará la ampliación de la edad de retiro, en respuesta a lo dicho por su ministro de Hacienda, Arturo Herrera , quien no descartó que en este país se pueda dar una reforma laboral y de pensiones.

"No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro y de una vez lo expreso: mientras yo sea presidente (2018-2024) no va modificarse la edad, en lo que nosotros corresponde, no va haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro", dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria en Ciudad de México.

En México, la edad de jubilación ha sido establecida en 65 años.

La respuesta del mandatario mexicano se dio un día después de que Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, expresara la posibilidad de aumentar la edad de retiro.

En un foro de fondo de pensiones, Herrera dijo que para que los trabajadores mexicanos tengan una pensión digna se requiere que contribuya más a lo largo de su periodo de trabajo. Y para ello existen dos formas, que ahorren más y aumentar la edad de retiro, apuntó.

"En algún momento se pudiera considerar, por alguna razón, que hubiera un aumento en la edad de retiro", dijo el funcionario el miércoles.

Y matizó "no vamos a llegar a una solución sobre eso (aumentar a edad de retiro) si no la construimos entre todos. Eso quiere decir que vamos a tener que trabajar con los fondos de pensiones, los trabajadores y organismos empresariales", dijo Herrera.

Expuso que esa discusión será parte de la agenda que se va a estar discutiendo en el próximo año o año y medio.

Pero esta aseveró no encontró eco este jueves en López Obrador, quien aseguró que su Administración tiene que “actuar con una política laboral distinta” a las anteriores.

"No queremos más de lo mismo", afirmó.

Dijo que en anteriores Administraciones se hicieron reformas que afectaron a los trabajadores y todos los mexicanos y muchas fueron "por consigna, muchas veces ni siquiera por decisión de los mexicanos sino para cumplir recomendaciones del extranjero".

Tras los comentarios del presidente, el responsable de las finanzas públicas en México argumentó en una rueda prensa este mismo jueves, celebrada en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que la propuesta “fue un comentario a una pregunta específica”, pero que su dependencia “no ha emitido ningún pronunciamiento y ni siquiera está estudiándolo”.