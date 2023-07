La serie dramática “Succession” aspira a repetir el éxito cosechado la temporada pasada, cuando consiguió 25 candidaturas para los Emmy, y se presenta como máxima favorita para liderar las nominaciones de estos premios rodeados de incertidumbre en su edición de 2023.

La Academia de la Televisión de EE.UU. desvelará este miércoles a partir de las 8.30 hora local (16.30 GMT) los candidatos de estos prestigiosos galardones con la mente puesta en lo que ocurra por la tarde ese mismo día, cuando está previsto que el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) haga público si va o no a la huelga.

En el caso de no llegar a un acuerdo con los grandes estudios, los actores se sumarían a los piquetes que mantiene el Sindicato de Guionistas (WGA) desde principios de mayo y la industria del entretenimiento estadounidense quedaría paralizada con la primera huelga en 63 años que involucraría a dos gremios de este sector a la vez.

Así, la 75 entrega de los Emmy, prevista para el 18 de septiembre, se encuentra ahora en el aire ya que, de fructificar los paros, escritores e intérpretes no asistirían a una gala mundialmente reconocida.

Mientras tanto, desde la Academia de la Televisión de EE.UU. tratan de ofrecer una imagen de normalidad en las horas previas a unas nominaciones que serán presentadas por la actriz Yvette Brown (“The Black Lady Sketch Show”) y el propio presidente de la institución, Frank Scherma.

Si la categoría reina de mejor serie de drama dejó pocas sorpresas el año pasado, premiando a “Succession”, parece que la producción de HBO Max también reinará en 2023 gracias a su última temporada, cuyo final ha sido catalogado por la prensa especializada como “uno de los mejores de la historia de la televisión”

En la terna de nominados a mejor serie de drama, todo apunta a que la plataforma HBO Max contará con otras representantes de la talla de “The White Lotus” -que se embolsó 5 premios en 2022 y ganó como mejor serie limitada- o “The Last of Us”.

El resto de títulos con posibilidades en este apartado son “Andor” (”Disney+), “Better Call Saul” (AMC), “The Crown” (Netflix) y “Yellowjackets” (Showtime), entre otros.

La dinastía de la familia Roy también podría expandir sus tentáculos en la categoría de mejor actriz de serie de drama porque Sarah Snook (“Succession”) parte como favorita de un elenco en el que parece que también estarán las británicas Helen Mirren (“1923″) y Bella Ramsey (”The Last of Us”).

En la versión masculina de este apartado, el chileno Pedro Pascal (“The Last of Us”) y el mexicano Diego Luna (“Andor”) podrían convertirse en los primeros latinos en postularse en esta categoría desde que el actor Jimmy Smits hiciera lo propio en 1999.

“Abbott Elementary” y “Ted Lasso”, candidatas a mejor comedia

La serie “Ted Lasso” (Apple TV+) se impuso a “Abbott Elementary” (“Colegio Abbott”, Disney+) en una batalla encarnizada el año pasado que podría repetirse también en 2023. Los expertos coinciden en que son las máximas candidatas a mejor serie de comedia junto a “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Only Murders in the Building” y “The Bear”.

Quinta Brunson (“Abbott Elementary”), Rachel Bronahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”) y la hispana Jenna Ortega (“Wednesday”) aparecen en todas las quinielas de nominaciones para mejor actriz de comedia este año junto a Natasha Lyonne (“Poker Face”).

Una lucha que se antoja tan igualada como la que previsiblemente sostendrán los icónicos Steve Martin y Martin Short (“Only Murders in the Building”), Jason Sudeikis (“Ted Lasso”), Bill Hader (“Barry) y Jeremy Allen White (”The Bear”) como mejores intérpretes de comedia.

Finalmente, la prensa especializada de Hollywood concuerda que producciones como “Beef”, “Black Bird” o “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” -así como sus actores y actrices protagonistas- tienen un hueco prácticamente asegurado entre los nominados en los distintos apartados de serie limitada.

Fuente: EFE

