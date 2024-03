La Ciudad de Panamá busca posicionarse como destino de inversión inmobiliaria frente a otras urbes más saturadas y con altos precios como Miami, al destacar su localización, costos comparativamente más bajos, su seguridad o la estabilidad política, según resalta el informe Panama Report sobre el sector que se presentó el martes en la capital panameña.

Así, frente a cantidades de 15.000 dólares el metro cuadrado en Miami, US$ 40,000 dólares en Nueva York, US$ 42,000 en Londres o US$ 25,000 en Dubái, el metro cuadrado en Ciudad de Panamá se sitúa en US$ 4,000, de acuerdo con un estudio de la empresa inmobiliaria IGRPanama, que elaboró el informe.

El presidente de IGRPanama, Philip Spiegelman, explicó a EFE que uno de sus objetivos es dar a conocer las posibilidades que ofrece Panamá en el sector inmobiliario y que no son conocidas en el exterior, a pesar de que comparativamente el precio de los bienes raíces es menor al de algunas de las principales ciudades del mundo.

“Es un producto equivalente, bellamente diseñado, bellamente ubicado, un paraíso tropical, una economía basada en el dólar, con una política estable, el Canal y otras tantas razones”, afirmó Spiegelman.

Oasis de oportunidades

Además, aclaró que esta “historia no se cuenta” porque Panamá obtiene ingresos muy altos del Canal y se olvidaba de promover al país como “inversión sólida”, con posibles dividendos anuales en propiedades de lujo de entre el 6% y el 8%.

Para el especialista inmobiliario, que dijo haber sido “uno de los primeros en reconocer el potencial de Miami” hace 40 años y que asegura tener ahora la misma visión para Panamá, el país centroamericano es un “oasis (de oportunidades) en el hemisferio occidental”.

El propio presidente panameño, Laurentino Cortizo Cohen, afirmó al inicio del informe que su deseo es que la gente “visite Panamá” para que se den cuenta de las posibilidades del país.

“Estoy convencido de que, una vez que experimenten lo que tantas otras personas han experimentado, querrán vivir aquí, invertir aquí y hacer de Panamá su hogar”, aseguró.

Inversionistas multinacionales

Según Spiegelman, hay multinacionales y “probablemente unas 190 compañías de la lista Fortune 500″, que incluye a las 500 mayores empresas estadounidenses de capital abierto a cualquier inversor según su volumen de venta, que ya están establecidas en Panamá como ‘hub’ o centro de operaciones para la región.

“Es un ‘hub’ importante que conecta a todo el mundo”, remarcó el especialista, que destacó que Copa Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, tiene su base en Panamá, lo que sumado a la modernización y expansión de su aeropuerto internacional, hace que las conexiones internacionales desde este país se multipliquen.

“Mi objetivo, en resumen, es abrir este mercado de Panamá al mundo, a esos potenciales compradores e inversionistas, ya sea que se reubiquen a tiempo completo, sean inversionistas a corto plazo o quieran una segunda casa (...) Creo que Panamá realmente ofrece mucho y es necesario contar su historia”, sentenció.