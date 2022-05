Las empresas mineras y los fabricantes de baterías chinos están estrechando lazos a medida que la acelerada transición hacia los vehículos eléctricos pone de manifiesto la escasez de un metal que es clave para la revolución de la energía limpia.

El litio ha subido más de un 400% en China durante el último año, lo que ha puesto nervioso a Pekín y ha provocado una ola de acuerdos desde Argentina hasta Zimbabue. Los fabricantes de baterías se apresuran a asegurar el suministro de litio, un material blanco plateado que se utiliza en las baterías, a medida que la demanda de vehículos eléctricos hace subir los precios.

El fabricante chino de baterías Gotion High-tech Co. está estudiando la posibilidad de cooperar con la minera estatal argentina Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, al tiempo que evalúa la construcción de una refinería de carbonato de litio en la región. En Zimbabue, Chengxin Lithium Group Co. y Sinomine Resource Group Co. crearán una empresa conjunta para explorar el metal.

“Gran parte de los nuevos desarrollos involucran a actores más pequeños de China que buscan asegurar el suministro de recursos en el extranjero, una estrategia que China ha empleado para obtener el control de la cadena de suministro”, dijo Allan Ray Restauro, analista de BloombergNEF. La nacionalización en algunos países puede representar un riesgo para esa estrategia, señaló.

El gigante minero chino Tianqi Lithium Corp. se asoció con el fabricante de baterías CALB. Las empresas invertirán, cooperarán e investigarán en áreas como la producción de celdas de batería y la refinación de sales de litio, tras firmar un acuerdo de suministro por separado.

El dominio de China en el sector de los metales para baterías también está obligando a Estados Unidos y Europa a responder, ya que los problemas de la cadena de suministro durante la pandemia demostraron la importancia de contar con materiales fácilmente disponibles a nivel local. El Gobierno de Biden ha estado presionando para acelerar la producción estadounidense de metales clave para baterías, mientras que el lunes la comercializadora de materias primas Trafigura Group anunció planes para invertir en una nueva refinería de litio en el Reino Unido.