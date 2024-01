La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez dijo este lunes que México está en su mejor oportunidad en muchas décadas ante la recomposición de las cadenas de suministro o ‘nearshoring’ para acabar con la pobreza, pero criticó que la mentalidad del Gobierno no está a la altura.

“México está en su mejor oportunidad que no ha tenido desde hace muchas décadas, este es nuestro momento, pero desafortunadamente se requiere una mente que le entienda el mundo y la mente que está hoy en Palacio Nacional no le entiende al mundo”, dijo la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México.

En un reunión con la American Society México, Gálvez se refirió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de impulsar un gobierno “que tenga una línea aérea, que tenga la generación de energía”, que tenga “la petrolera que más dinero pierde” y “que tenga el Ejército en las calles”.

Entre otras cosas, la exsenadora dijo que la próxima presidenta debe ofrecer programas sociales, pero también educación y empleo, pues consideró que esa es la oportunidad para “quitar” la pobreza en México.

Señaló que la educación es clave para aprovechar el ‘nearshoring’ porque los empleos estarán relacionados con la robótica, la inteligencia artificial, la industria médica y aeroespacial, semiconductores y electromovilidad.

“Yo estoy convencida de que el ‘nearshoring’ sería el gran potenciador para que nuestro país pudiera crecer económicamente, porque eso es lo que requerimos: crecer económicamente y con eso invertir en la desigualdad”, expresó.

Por ello, expuso que esta es una oportunidad que México debe aprovechar porque no va a volver a presentarse. “Estas oportunidades no se repiten. Las empresas se van a ir a otros países donde tengan energía (limpia), donde tengan Estado de derecho y donde no tengan los problemas de seguridad que en nuestro país tenemos”, enfatizó.

Decálogo para mejorar

Aunque Gálvez reconoció que no puede presentar propuestas hasta el 1 de marzo, cuando inicia la campaña oficial, expuso un diagnóstico de 10 puntos para mejorar México en el próximo gobierno.

Entre ellos destacó que un Estado de derecho eficaz en el “que la ley sea la ley”, energías limpias, mejorar la capacitación y educación del capital humano y, para ello, garantizar internet en todo el país.

Además, dijo, debe mejorarse la infraestructura, específicamente en carreteras y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como resolver el problema de la seguridad pública, pues la estrategia actual ha sido “un fracaso”.

Argumentó que, sin resolver la seguridad, México “no va a avanzar”. Apuntó que, entre otras cosas, este tema debe trabajarse con Estados Unidos para atender la crisis del fentanilo.

Otro de los puntos, dijo, es que debe gastarse el dinero de manera inteligente, debe haber un manejo responsable de la economía, trabajar en reducir la desigualdad y “cobrarle más a los que más tienen”.

En su decálogo precisó que es necesario un sistema universal de salud que abarque a todas las personas sin seguridad social. Asimismo, dijo que México debe empezar a tomar decisiones “dolorosas” como formalizar la economía e invitar al comercio informal a recibir una prestación por pagar impuestos.

Del mismo modo, descartó que vaya a relacionarse con gobiernos autoritarios ni poco democráticos. “No voy a invitar a desfilar al Ejército de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua el 16 de septiembre (aniversario de la Independencia de México)”, zanjó.

Finalmente, Gálvez enfatizó en la necesidad de fortalecer la relación con Estados Unidos porque no solo es socio comercial de México, sino también “amigo”. “Yo creo que si trabajamos de manera clara, si aprovechamos el ‘nearshoring’, Estados Unidos nos va a suplicar mano de obra”, dijo.

Y aseveró que incluso los migrantes podrían contribuir con su mano de obra en las cadenas de valor, previa capacitación y certificación laboral.