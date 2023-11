Si bien la empresa hizo el anuncio para una inversión que podría llegar a los US$ 10,000 millones en varias etapas, no ha registrado el plan ante la Secretaría de Economía, señaló su máxima autoridad, Raquel Buenrostro, en una entrevista con El Financiero Bloomberg TV. Dijo que no tienen claro qué es concreto en comparación con el anuncio.

Los comentarios se producen después de que Musk dijera en su teleconferencia sobre resultados del tercer trimestre que la compañía no está lista para ir “a toda velocidad” en su construcción en el estado de Nuevo León, al norte de México.

La planta ha sido promocionada tanto por el Gobierno estatal como por el federal como una señal de que México está atrayendo a importantes empresas en medio de cambios en las cadenas de suministro que impulsan las llamadas inversiones de nearshoring.

La inversión que Tesla había planeado requería ciertos volúmenes de agua que actualmente no están disponibles debido a una sequía, añadió Buenrostro en la entrevista.

El Gobierno nacional ha dicho que priorizará el agua para consumo doméstico. Sin embargo, la secretaria aún cree que la decisión de la compañía es firme; dice que las señales son buenas, incluso si hay retrasos, porque sus proveedores se están instalando en la zona, afirmó.

Otros puntos clave de la entrevista:

México ha contabilizado más de US$ 100,000 millones en anuncios de inversiones que se espera que se materialicen en los próximos dos o tres años; US$ 70,000 millones de empresas extranjeras y US$ 33,000 millones de empresas locales

La cifra podría ser incluso mayor, ya que el Gobierno estima que, por cada peso de inversión anunciado, se gastan 3 pesos en promedio. Eso es aún mayor para las empresas chinas, que gastan 10 pesos por cada peso anunciado, añadió

El Gobierno tiene previsto anunciar el 17 de noviembre los resultados de la licitación de cinco parques industriales en el sur del país

El Gobierno está interesado en atraer parques eólicos a una zona de Oaxaca, pero, independientemente de si eso sigue adelante, prometió a las empresas licitantes que tendrán energía limpia producida a partir de los parques eólicos existentes y una central hidroeléctrica en Chiapas

La Secretaría de Economía está en conversaciones con la Secretaría de Hacienda para ampliar incentivos fiscales destinados a atraer inversiones de nearshoring