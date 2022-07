López Obrador anunció el precio de entre US$ 15,000 millones y US$ 20,000 millones este martes en una conferencia de prensa, el costo es hasta un 70% más alto que la estimación de US$ 11,800 millones que el Gobierno había anunciado previamente.

El costo proyectado de la línea ferroviaria se disparó en parte debido a los crecientes costos de envío y de las materias primas. La ruta original también ha sufrido varios cambios y suspensiones judiciales en medio de preocupaciones sobre el impacto ambiental del proyecto. Mientras tanto, López Obrador ha insistido en que se inaugure a fines del 2023, lo que aumenta la presión para que los constructores terminen a toda costa.

El otro proyecto clave del presidente, la refinería Dos Bocas, también ha visto cómo su costo se sale de control hasta alcanzar los US$ 18,000 millones, más del doble del precio original.

El costo exorbitante de estos dos proyectos choca con el enfoque frugal del presidente con respecto a la política fiscal. Muchos economistas culpan a sus estrictos controles de gastos durante la pandemia de COVID-19 de haber agravado la recesión de México en el 2020.

El lunes, López Obrador dijo que Grupo México SAB ya no estará a cargo de la construcción de un tramo de 61 kilómetros de la vía, lo que aparentemente pondría fin a un contrato por valor de 15,400 millones de pesos (US$ 753 millones).