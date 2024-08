En virtud de un acuerdo de financiamiento de 2021, Salinas entregó 7.2 millones de acciones de su conglomerado bancario y minorista, Grupo Elektra SAB, a un fondo llamado Astor Asset Management como garantía de un préstamo a una de sus empresas que finalmente ascendió a US$ 110 millones, según un comunicado de prensa de Astor emitido esta semana.

Salinas, de 68 años, dijo que no puede recuperar las acciones a pesar de haber ofrecido pagar el préstamo en su totalidad. Las operaciones de las acciones de Elektra en la Bolsa Mexicana de Valores están suspendidas desde el 26 de julio debido a la denuncia de Salinas del supuesto fraude.

Los representantes de Salinas afirman que presentaron una demanda en el Reino Unido contra Astor y Vladimir Sklarov, una persona que también aparece mencionada en otros casos de actividades fraudulentas. Según Astor y Salinas, un tribunal británico emitió una orden temporal que impide a Astor negociar las acciones de Elektra. El caso está actualmente sellado.

En un correo electrónico, Sklarov dijo que no tenía “ni idea” de la existencia de una demanda contra él porque no le han notificado los documentos judiciales.

Cualquier “acusación injusta” contra él es “calumniosa, difamatoria y los responsables se enfrentarán a contrademandas financieras muy serias”, dijo Sklarov. “Tengo la intención de defender mi dignidad, reputación y honor una vez que se me notifique”.

Una persona no identificada respondió a las consultas de Bloomberg News desde un correo electrónico general de la empresa Astor. Solo se refirió a sí misma como portavoz de la empresa y negó que Sklarov fuera el propietario de Astor Asset Management 3 Ltd., la entidad que le prestó el dinero a Salinas.

Las llamadas a los números de teléfono que figuran en su sitio web se dirigían a un servicio de mensajes. Las direcciones comerciales de las empresas que aparecen en su sitio web corresponden a oficinas compartidas en centros financieros, como San Francisco y Londres. Los nombres de los directores generales y otros ejecutivos que figuran en su sitio web no se pudieron encontrar en ningún otro lugar.

Una búsqueda de registros judiciales reveló demandas contra Sklarov por parte de un fabricante de productos de papel con sede en Hong Kong y de importantes instituciones financieras.

En una demanda presentada en febrero en el Distrito Sur de Nueva York, la empresa Chenming Holdings, con sede en Hong Kong, acusa a Sklarov de negarse a devolver acciones después de haber pagado un préstamo de otro fondo de Astor el año pasado. Sklarov y una serie de empresas aún no han respondido a la demanda.

En otro litigio, Sklarov fue acusado por Barclays Plc de infringir la marca Lehman Brothers para llevar a cabo tramas fraudulentas. Group presentó una demanda similar contra Sklarov en 2019. Los registros judiciales muestran que ambas demandas se resolvieron y Sklarov acordó no usar los nombres de Lehman Brothers o Rothschild.

“Las demandas injustas contra mí no son nuevas, ya que unos pocos han intentado lanzar todo lo que han podido contra la pared para ver qué se pegaba y han emitido cartas de disculpa como resultado o han retirado sus demandas o han pagado mis honorarios legales”, dijo Sklarov. “Cualquiera puede demandar frívolamente a cualquiera, pero eso no significa que las acusaciones sean ciertas”.

Grupo Salinas continuará con sus acciones legales “hasta que los responsables de este probable fraude comparezcan ante la justicia”, indicó la empresa en un comunicado.

El conflicto con Astor se suma a otros asuntos relacionados con deuda con los que Salinas ha estado lidiando en los últimos meses.

Su emisora TV Azteca incumplió el pago de un bono de US$ 400 millones en 2021 y desde entonces ha estado luchando contra los acreedores. El año pasado, su empresa de cable e internet Total Play recurrió a instituciones financieras no bancarias mexicanas para obtener el financiamiento que necesitaba después de no poder cerrar un acuerdo con una firma financiera global.

Mientras tanto, el gobierno alega que las empresas propiedad del multimillonario adeudan 63,000 millones de pesos (US$ 3,300 millones) en impuestos, cantidad que incluye ajustes por inflación y multas. Grupo Salinas recurrió a los tribunales y ha dicho que el gobierno busca “cobrarnos el doble”.