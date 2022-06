Banxico, como se conoce al banco, elevó su tasa de referencia en 75 puntos básicos hasta el 7.75%, como previeron los 27 economistas encuestados por Bloomberg. La votación unánime entregó el mayor aumento desde que el banco adoptó como objetivo operativo la tasa de interés interbancaria a un día en el 2008, igualando el alza de la Reserva Federal de la semana pasada

“Espero otros 75 puntos básicos en agosto y luego subirla para poner la tasa en 9.5% para fin de año”, dijo Carlos Capistrán, economista jefe para México y Canadá de Bank of America.

Los datos de principios de junio publicados este jueves mostraron que la inflación anual se ubicaba en un máximo de 21 años de 7.88%. El crecimiento de los precios es más del doble del objetivo del banco del 3%, más o menos un punto porcentual.

“No me sorprendería otro aumento de 75 puntos base, no solo por lo que dice el comunicado, sino por la inflación”, dijo Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, un centro de investigación.

La junta dijo que el balance de riesgos respecto a la trayectoria para la inflación presenta un “considerable” sesgo al alza y revisó su pronóstico en el comunicado que acompaña la decisión.

“El comunicado es sencillo: el aumento de 75 puntos básicos no fue un hecho aislado, sino un cambio en el ritmo de normalización, y deberíamos esperar más aumentos de esta magnitud”, dijo Pamela Díaz Loubet , economista de México en BNP Paribas.

La inflación alcanzará un máximo de 8.1% en el tercer trimestre del 2022, indicó Banxico, habiendo estimado previamente que alcanzaría un máximo de 7.6% en el segundo trimestre. El aumento de los precios terminará el año en un 7.5%, proyectó, frente al 6.4% de su último pronóstico.

“Nuevamente tenemos nuevos máximos de componentes de inflación que no se veían en varios años, y particularmente hay presiones inflacionarias en las mercancías. Eso es lo que parece preocupar a la junta del banco”, dijo Janeth Quiroz Zamora, vicepresidente de investigación económica de Monex Casa de Bolsa, y agregó que es “altamente probable” otra alza de 75 puntos base en agosto.

Alonso Cervera de Credit Suisse Group AG pensó que ese podría ser el caso, aunque seguía siendo posible que la junta bajara a 50 puntos básicos en agosto. Lo que no está sobre la mesa para la próxima votación, según el tono de el comunicado , es una mayor alza.

“Cerraron la puerta a la posibilidad de un aumento mayor”, dijo.