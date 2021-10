El plan de reestructuración que el pasado fin de semana presentó Aeroméxico, la principal aerolínea del país, ante una corte de Nueva York, contempla a un nuevo grupo de inversionistas, señalaron varios medios locales.

La aerolínea tuvo una caída de 54.2% en el transporte de pasajeros en el 2020, por lo que se acogió en junio pasado al Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos en un tribunal de Nueva York para conseguir una reestructura financiera.

Según medios mexicanos, el plan, presentado el viernes pasado, busca sustituir al fondo Apollo Global Management por un nuevo grupo de inversionistas integrado por las firmas Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP y el fondo Milbank LLP.

Señalaron que el plan de reestructuración financiera integra la venta de US$ 1,187 millones de nuevas acciones y una nueva emisión de deuda por US$ 537 millones, es decir, US$ 1,724 millones en total

Se espera que este financiamiento le permita a la aerolínea mexicana dejar el Capítulo 11 del Código de Bancarrota de Estados Unidos al que se adscribió el 30 de junio.

Desde ese momento, Aeroméxico indicó que estaba en conversaciones para obtener un “nuevo financiamiento, preferencial, para la compañía, como parte de la reestructura” dentro del procedimiento bajo el capítulo 11 el cual sirve para que una empresa se reestructure sin que entre en liquidación inmediata y tenga que recurrir al despido de personal.

De acuerdo con la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, la compañía que se acoge al proceso puede seguir sus operaciones y reorganizar su estructura mientras negocia un plan de pago con sus acreedores.

Tras la dura caída en el 2020 por la pandemia, las compañías aéreas mexicanas crecieron un 35.4% anual en la primera mitad del 2021 al transportar 23.1 millones de pasajeros, una cifra 9.85% inferior a los 25.6 millones de viajeros del mismo lapso del 2019, reveló la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) a inicios de agosto.