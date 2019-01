Mejor que Gran Bretaña se acostumbre a ser pequeña

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es un país pequeño que está a punto de volverse aún más pequeño. Sé que esta simple afirmación de hecho enfurecerá a muchos ingleses, y me refiero a los ingleses, no a los escoceses, los galeses ni a los irlandeses del norte.

La semana pasada, en la conferencia multilateral Raisina Dialogue, el ministro español de Asuntos Exteriores dijo que había dos tipos de países en Europa: países que son pequeños y países que no saben que son pequeños. Aparte de los ingleses, ningún europeo en la audiencia estaba molesto por su simple discurso. Ni siquiera los franceses.

Sabemos que Gran Bretaña está a punto de hacerse más pequeña porque, como consecuencia de su incapacidad para resolver sus propias contradicciones políticas internas, parece cada vez más probable que salga de Europa sin un acuerdo dentro de unas pocas semanas.

La primera ministra británica, Theresa May, y su acuerdo de salida acaban de recibir la mayor derrota parlamentaria en la historia reciente de Gran Bretaña. Esto, como ha señalado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, simplemente aumenta el "riesgo de una salida desordenada".

May ha descartado resueltamente otro referéndum, pero esto es más que un fracaso suyo. Después de todo, incluso si de algún modo el Partido Laborista de Jeremy Corbyn logra destituirla, el enfoque hacia Europa de dicho partido se basa en las fantasías al igual que May.

Corbyn afirma que quiere una unión aduanera con la Unión Europea que le permita a Gran Bretaña negociar sus propios acuerdos comerciales. Esto es, simplemente, imposible. Refleja una noción de indispensabilidad británica que nadie fuera de Inglaterra comparte.Los británicos no pueden culpar a nadie más que a ellos mismos. Si bien nunca han sido europeos entusiastas, su decisión de ser el primer país en retirarse de la UE revela una incapacidad básica para captar su lugar enormemente disminuido en el mundo.

Que sean miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas significa poco; eso refleja simplemente el poder que tenía el Imperio británico en 1945, no el poder del Reino Unido en la actualidad. La mayor parte de la influencia de la política exterior de Gran Bretaña se debe a su lealtad a EE.UU., y la influencia cultural desproporcionada de los británicos se deriva del hecho de que hablan el mismo idioma que la única superpotencia cultural del mundo.

Digo esto no solo como alguien a menudo acusado de anglofilia, sino también como ciudadano de la India, uno de los pocos países que cree, según la organización de encuestas YouGov, que Gran Bretaña es individualmente más importante que Alemania o Francia. Aun así, no habrá acuerdos comerciales preferenciales para una Gran Bretaña posterior al Brexit desde Nueva Delhi, a menos que se permita que más indios trabajen en el Reino Unido. Esto no es, por supuesto, algo que la Pequeña Bretaña del Brexit permita.

Los países que alguna vez fueron poderosos tienen que trabajar duro para darse cuenta de que ya no lo son. Algunos, como Francia, han comprendido que pueden conservar parte de su gloria pasada formando y guiando a un colectivo más grande. Otros abandonan la búsqueda por completo y encuentran satisfacción en otros lugares.

Escribo esta columna desde Viena, una capital imperial más grande incluso que Londres y que también ha pasado mucho tiempo sin un imperio para gobernar. La capital austríaca, a diferencia de la británica, ha asumido su nuevo estatus. Una ciudad profundamente habitable, que prospera como el enlace de Europa occidental en el este y se enorgullece de su historia de innovación intelectual y excelencia artística.

Dos grandes exposiciones de arte fueron exhibidas este enero. En uno de ellos, el Kunsthistorisches Museum reunió a obras del pintor Bruegel de todo el mundo, en un recuerdo tácito de una época en que habían transcurrido cuatro siglos, cuando la palabra de un emperador vienés era ley en el nativo Amberes del pintor.

En otra, se recordó el trabajo del artista y diseñador Koloman Moser, junto con el momento en que Viena inventó la vida elegante y multiétnica de clase media. Aquí, es fácil recordar que un legado de grandeza es solo eso, un legado. Tanto Moser como el Imperio de los Habsburgo murieron hace 100 años y nadie en Austria finge lo contrario. En contraste, la devoción de los cultos británicos a su pasado distorsiona su presente, por lo que se le podría perdonar por pensar que Winston Churchill todavía estaba vivo y editando The Spectator.

Tal vez el hecho de que Londres siga siendo, en cierto modo, un centro imperial ha permitido que la fantasía de la grandeza británica persista. Pero, el imperio al que ahora sirve Londres es muy diferente a los del pasado y se encuentra más allá del control de cualquier nación: es el imperio de las finanzas, que depende de la aprobación de los demás y de la física impersonal del capitalismo.

El poder de las finanzas le ha dado a Gran Bretaña la confianza para socavar las bases de su presencia en Gran Bretaña, su estatus como puerta de entrada a la UE.Tal vez, de alguna manera, el brexit todavía se puede evitar. Sin embargo, eso solo sería el comienzo de la tarea de Gran Bretaña.

Todavía debe buscar una identidad por sí misma que sea más adecuada para el papel que puede desempeñar de manera realista en el escenario mundial. Y debe admitir que ese papel será más cercano al de España o al de Austria que al de Estados Unidos o China.

Por Mihir Sharma