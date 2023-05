”¡Lo que anunciaron fue la muerte del salario!”, gritaban este martes sindicalistas y jubilados en una manifestación contra la política del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de aumentar las bonificaciones mensuales sin incrementar el salario, el más bajo de América Latina.

“Ayer se decretó la muerte del salario, un salario que está en US$ 5 con una inflación que va caminando (...), lo dejaron para que desapareciera”, cuestionó el líder gremial Eduardo Sánchez en esta protesta en Caracas.

Maduro decretó un aumento del bono de alimentación a 40 dólares por mes y fijó el llamado “bono de guerra económica” en 30 dólares, para un total de 70 dólares que serán pagados en la moneda local, el bolívar, aunque prometió indexarlos a la tasa de cambio oficial.

El sueldo mínimo queda en 130 bolívares mensuales (US$ 5.25), el menor de la región, superado incluso por Cuba (US$ 17.5). En vecinos como Colombia y Brasil, el mínimo es 285 y 264 dólares, respectivamente.

Estamos “haciendo un esfuerzo tremendo por defender el ingreso de los trabajadores en medio de una guerra económica brutal que ustedes saben que hemos enfrentado”, justificó Maduro este martes, al referirse a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.

“Genocidio”

Los bonos no inciden en beneficios laborales como vacaciones o aguinaldos y tampoco llegan de igual manera a toda la población. “Es un aumento que no es muy universal porque hay ciertas personas que no los reciben”, explica el economista Leonardo Vera, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El bono de alimentación, por ley, debe pagarse a todos los empleados activos, pero el de “guerra” está vinculado al Sistema Patria, un sitio web donde se gestionan subsidios y programas sociales del gobierno y al que no todos los venezolanos están suscritos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso ante los trabajadores que participan en una manifestación para conmemorar el Primero de Mayo (Día del Trabajador) en Caracas, el 1 de mayo de 2023. (Foto de Federico Parra / AFP)

Pensionados y jubilados, por ejemplo, reciben el sueldo mínimo sin bono de alimentación, por no estar activos.

Sindicalistas y líderes gremiales llamaron a recrudecer protestas desde el lunes próximo.

“No nos vamos a calar su burla, su genocidio, no estamos dispuestos a que siga robando a cada uno de los trabajadores en el país”, sostuvo Hugo Valera, pensionado del Metro de Caracas.

¿Qué se compra?

Con una inflación interanual que supera el 500%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, y una canasta básica promedio de 510 dólares, de acuerdo con estimaciones privadas, el grueso de los trabajadores públicos ven la vida cuesta arriba.

“¿Para qué puede alcanzar ese aumento? Para nada (...), ¿quién compra (un mercado) con 40 dólares?”, se pregunta Johana Sánchez, de 39 años, comerciante en uno de los principales mercados del este de Caracas.

Consumidores coinciden. “Nada, aquí nada más hay 33 dólares: una harina (de maíz), arroz, aceite, atún, lo primordial”, comenta José Carreño, un tapicero de 58 años que mantiene a su familia de seis y gasta entre 600 y 700 dólares mensuales solo en alimentos.

Crisis fiscal

El último incremento previo de salario se realizó en marzo de 2022. Equivalía entonces a poco menos de 30 dólares, pero la moneda venezolana se desvalorizó 82% desde entonces.

Vera sostiene que la decisión del gobierno de limitarse a ajustar bonos se debe a que “tiene una crisis fiscal encima”.

Y escándalos de corrupción en la estatal petrolera PDVSA y otras empresas estatales, subraya el experto, aumentan el descontento.

Miles de personas marchan para exigir mejores condiciones laborales durante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, en las calles de Caracas, Venezuela. (Foto de Miguel Gutiérrez / EFE)

De hecho, “esta persecución contra un clan que venía quitándole recursos a PDVSA a través de esos intermediarios (...) tiene que ver con una preocupación genuina de que no están entrando recursos, no hay recursos”, dijo Vera.

Es posible, agrega, que exista “temor” de que un aumento salarial pueda generar presiones inflacionarias.

Una “burla”

El opositor venezolano Henrique Capriles calificó este martes como “una burla” a los trabajadores el aumento en bonos anunciado el lunes por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien decretó el incremento de un bono de alimentación, que pasó de US$ 1.8 a US$ 40, y otro de “guerra”, equivalente a 30 dólares, para pensionados y otros sectores.

“Lo que quieren vender como una gran noticia no es más que una burla y estafa a los trabajadores públicos y pensionados de nuestro país”, dijo Capriles en un mensaje en su cuenta en Twitter.

El dirigente antichavista recordó que van “más de 400 días sin aumentar el salario” mínimo, elevado, por última vez en marzo del año pasado, a 130 bolívares, un monto que debido a la inflación se ha visto reducido a poco más de 5 dólares, y sobre el que estos bonos aprobados no tienen incidencia.

Conoce aquí cómo puedes cobrar el Bono de Guerra Económica que reparte el Sistema Patria en Venezuela. | Foto: AFP

Además, destacó que los pensionados no reciben la bonificación de alimentación que se aumentó, pues es solo para personal activo, y que el llamado “bono de guerra” no lo perciben todos los empleados activos.

“Ese ‘bono de guerra’, que no cobran todos los trabajadores, no es más que 1 dólar diario. ¡1 dólar diario! El ingreso petrolero si permite una mejora justa, la lucha por las reivindicaciones sigue hasta lograr un ingreso digno para la familia venezolana”, aseveró Capriles.

Más temprano, el presidente Maduro firmó el decreto de aumento de los dos bonos, anunciados ayer por montos de 40 dólares y 20 dólares, y a los que sumó otros 10 dólares para llegar a un total de 70 dólares en bonificaciones que serán indexadas mensualmente a la tasa oficial del dólar estadounidense publicado por el Banco Central (BCV).

Explicó que la “estrategia” es “ir incrementando” esos bonos para avanzar, en “los meses que están por venir”, y prepararse para el momento en el que el Gobierno cuente con “los ingresos nacionales para dar un golpe definitivo en la recuperación del salario y de los ingresos globales de los trabajadores”.

Con información de AFP y EFE