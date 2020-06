Una nueva multimillonaria china ha emergido de una de las rupturas sentimentales más caras de Asia.

Du Weimin, presidente de Shenzhen Kangtai Biological Products Co., transfirió 161.3 millones de acciones del fabricante de vacunas a su ex esposa, Yuan Liping, según un informe regulatorio de la empresa del 29 de mayo, catapultándola a las filas de las mujeres más ricas del mundo.

La participación tenía un valor de US$ 3,200 millones al cierre del mercado el lunes.

Yuan, de 49 años de edad, es propietaria directa de las acciones, según el informe. La ciudadana canadiense, que reside en Shenzhen, ocupó el cargo de directora de Kangtai entre mayo del 2011 y agosto del 2018, y ahora es la vicegerente general de la subsidiaria Beijing Minhai Biotechnology Co.

Tiene una licenciatura en economía de la Universidad de Negocios y Economía Internacionales de Pekín.

Para asegurar el derecho de control de Du de la empresa, Yuan firmó un acuerdo por el que delega sus derechos de voto a su exmarido, de acuerdo con el informe regulatorio. El patrimonio neto de Du ahora se ha reducido a aproximadamente US$ 3,100 millones desde US$ 6,500 millones antes de la separación, excluyendo las acciones afectadas.

Kangtai, que dijo en febrero que desarrollaría una vacuna para combatir el coronavirus se ha apreciado un 60% este año, elevando su valor de mercado a más de US$ 13,000 millones. La compañía perdió un 3.6% el lunes después de las noticias del divorcio.

Du, de 56 años, nació en una familia de agricultores en la provincia china de Jiangxi. Después de estudiar química en la universidad, comenzó a trabajar en una clínica en 1987 y se convirtió en gerente de ventas de una empresa de biotecnología en 1995, según el folleto de la oferta pública inicial de Kangtai en el 2017.

En el 2009, Kangtai adquirió Minhai, la compañía que Du fundó en el 2004, y se convirtió en el presidente de la entidad fusionada.

La economía de rápido crecimiento de China ha favorecido a los más ricos del país, y Du no es el único magnate que ha tenido que pagar un alto precio por su divorcio.

En el 2012, Wu Yajun, que llegó a ser la mujer más rica del país, transfirió una participación de aproximadamente US$ 2,300 millones a su ex esposo, Cai Kui, quien cofundó el promotor Longfor Group Holdings Ltd.

En el 2016, el multimillonario tecnológico Zhou Yahui dio US$ 1,100 millones en acciones de su compañía de juegos en línea, Beijing Kunlun Tech Co. a su ex esposa Li Qiong después de un acuerdo judicial civil.