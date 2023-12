La Casa Blanca advirtió este lunes que la ayuda estadounidense a Ucrania se agotará a finales de año y que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría ganar la guerra si el Congreso no se pone de acuerdo para desembolsar más fondos.

“Nos hemos quedado sin dinero y casi sin tiempo”, dijo la directora de presupuesto de la Casa Blanca, Shalanda Young, en una contundente carta al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que refleja la creciente frustración del presidente Joe Biden ante el estancamiento en el Congreso.

Biden pidió al Congreso en octubre un paquete de seguridad nacional de 106.000 millones de dólares que incluía ayuda militar para Ucrania e Israel, pero el asunto ha generado divisiones en el Capitolio.

“No hay un fondo mágico de financiación disponible para hacer frente a este momento”, escribió Young. “Este no es un problema del año que viene. El momento de ayudar a una Ucrania democrática a luchar contra la agresión rusa es ahora mismo. Es hora de que el Congreso actúe”, subrayó.

“Quiero ser clara: sin acción del Congreso, para fin de año nos quedaremos sin recursos para adquirir más armas y equipos para Ucrania”, escribió.

Según ella, “cortar el flujo de armas y equipos estadounidenses amputará a Ucrania en el campo de batalla no sólo poniendo en riesgo los avances que Ucrania ha logrado, sino aumentando la probabilidad de victorias militares rusas”.

El Asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, fue más lejos.

“El Congreso tiene que decidir si continúa apoyando la lucha por la libertad en Ucrania... o si ignorará las lecciones que hemos aprendido de la historia y dejará que Putin prevalezca”, dijo Sullivan a los periodistas en la Casa Blanca. “Es así de simple. Es una elección así de dura”.

“Falta de estrategia”

Ucrania presiona para obtener más ayuda occidental mientras las fuerzas rusas intensifican sus ataques tras el fracaso de la contraofensiva estival de Kiev.

Pero Johnson, que asumió el cargo en octubre tras la destitución de su predecesor a iniciativa de un grupo de congresistas afines al expresidente republicano Donald Trump, respondió a la carta con frialdad.

“La administración Biden no ha abordado de forma sustancial ninguna de mis preocupaciones legítimas sobre la falta de una estrategia clara en Ucrania”, alegó Johnson en la red social X (antes Twitter).

Insistió asimismo en que los republicanos quieren supeditar cualquier ayuda a Ucrania a cambios reales en la política estadounidense en la frontera sur con México para poner freno a la llegada de migrantes en situación irregular.

En el paquete Biden ha tratado de juntar tres frentes: US$ 61,000 millones para Ucrania, US$ 14,000 millones para Israel y más de US$ 13,000 millones para reforzar la frontera con México porque estima que Putin y el grupo islamista palestino Hamás son fuerzas que tratan de “aniquilar” a las democracias vecinas.

Pero el Congreso lleva meses paralizado por las luchas internas de los republicanos debido a que la derecha radical se opone a proporcionar más ayuda a Kiev.

En noviembre el Congreso evitó por muy poco una parálisis del Estado federal conocida en inglés como “shutdown” pero el acuerdo para seguir a flote hasta mediados de enero dejó fuera la ayuda a Ucrania e Israel.

Elecciones en EE.UU.

La línea del frente de Ucrania ha permanecido prácticamente sin cambios durante el último año a pesar de la ayuda de Occidente a Kiev.

Estados Unidos ya ha destinado US$ 111,000 millones a Ucrania desde que Rusia invadió el país vecino en febrero de 2022, incluidos US$ 67,000 millones para material militar, según Young.

Los países europeos también se enfrentan a dificultades para conseguir financiación para Ucrania.

En Washington crece el temor a que Putin espere hasta las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo año, donde Biden probablemente se enfrente a Donald Trump, para decidir su siguiente paso. Y según recientes encuestas aumenta el número de electores que estima que Estados Unidos está haciendo demasiado para ayudar a Kiev.