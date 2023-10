En 1922, la disolución del Imperio otomano después de la Primera Guerra Mundial y los asentamientos graduales dejaron como herencia política las tensiones en Medio Oriente. Este libro, un referente publicado en 1989 y nombrado como finalista del Premio Pulitzer, ofrece un amplio relato del periodo comprendido entre 1914 y 1922 y abarca desde el Mediterráneo hasta Afganistán. Con astucia, hace un seguimiento de las motivaciones que tuvieron los aliados para dividirse entre sí el mundo árabe y muestra por qué la visión imperial de Occidente estaba condenada al fracaso.

“Enemies and Neighbours: Arabs and Jews in Palestine and Israel, 1917-2017″, escrito por Ian Black. Edición de Atlantic Monthly Press; 608 páginas; 30 dólares. Edición de Allen Lane; 640 páginas; 25 libras esterlinas.

Es difícil decir con precisión cuándo comenzó el conflicto entre Israel y Palestina. Muchos establecen que el 2 de noviembre de 1917 es el punto de partida: esa es la fecha de la Declaración Balfour, cuando el gobierno británico prometió hacer sus “mejores intentos” para crear un “hogar nacional” para el pueblo judío en Palestina, un territorio que tomó de los otomanos. Este libro equilibrado, elogiado tanto por historiadores palestinos como israelíes, ofrece un recorrido por el último siglo de conflicto.

“The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood”, escrito por Rashid Khalidi. Edición de Beacon Press; 288 páginas; 19,95 dólares. Edición de Oneworld Publications; 328 páginas; 34.99 euros.

Un eminente historiador estadounidense con ascendencia palestina explica la razón por la cual los palestinos no lograron conformar un Estado independiente. En el libro, hay referencias a una historia personal y explica las barreras que obstruyeron las aspiraciones de los palestinos. También incluye entre sus explicaciones la mala toma de decisiones de ciertos líderes palestinos.

“Hamas: The Islamic Resistance Movement”, escrito por Beverley Milton-Edwards y Stephen Farrell. Disponible en Wiley; 340 páginas; 36,95 dólares. Edición de Polity Press; 24.99 libras esterlinas.

En 1987, durante la primera intifada (“agitación” o levantamiento en árabe) palestina, surgió por primera vez la organización militante que gobierna la Franja de Gaza. En su primera carta, Hamás se autodenominó “Movimiento de Resistencia Islámica” y declaró ilegítimo a Israel. En 2006, Hamás se convirtió en el primer movimiento islamista en ascender al poder en Medio Oriente al ganar unas elecciones. Durante tres décadas, los autores entrevistaron a cientos de personas, incluidos los líderes, combatientes, opositores y víctimas del grupo. Este libro explica el origen de la “organización islamista más grande, más influyente y más mortífera” y cómo se atrincheró en Gaza.

“The Rise of the Israeli Right: From Odessa to Hebron”, escrito por Colin Shindler. Publicado por Cambridge University Press; 440 páginas; 38.99 dólares y 29.99 libras esterlinas.

Hace casi cinco décadas, la derecha llegó al poder por primera vez en Israel, pero su gobierno actual puede ser el más derechista en los 75 años de historia que tiene el país. Este libro que contiene una cantidad profusa de detalles, analiza con claridad y perspicacia las ideas políticas y filosóficas que impulsan a la derecha. El autor, que es profesor en Cambridge, estudia a importantes pensadores y figuras como Ze’ev Jabotinsky (el fundador de la derecha sionista) y Benjamin Netanyahu (el primer ministro de Israel).

“It’s Easier to Reach Heaven than the End of the Street: A Jerusalem Memoir”, escrito por Emma Williams. Edición de Olive Branch Press; 412 páginas; 16 dólares. Edición de Bloomsbury; 464 páginas; 8.99 euros.

En 2000, la autora, una médica británica, acompañó a su marido, un funcionario de la ONU, y a sus tres hijos pequeños a Israel. Un mes después estalló la segunda intifada palestina. Esta conmovedora memoria, que abarca tres años, es un registro de los acontecimientos que presenció. Dio a luz a un cuarto hijo en un hospital de Belén, que fue bombardeado por el Ejército israelí. Un atacante suicida palestino se hizo estallar cerca de la escuela de sus hijos y su cabeza aterrizó a los pies de su maestra.

Los periodistas de The Economist también han escrito libros sobre este conflicto. Anton La Guardia, nuestro editor diplomático, es el autor de “Holy Land, Unholy War: Israelis and Palestinians”. Gregg Carlstrom, nuestro corresponsal en Medio Oriente, escribió “How Long Will Israel Survive?: The Threat From Within”. Anshel Pfeffer, nuestro corresponsal en Israel, es el autor de “Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu”.

