¿Una sensación de caída? Operadores se preparan para un fracaso del Brexit

Después de haber caído a mínimos de 13 meses, la libra esterlina podría perder otro 10% en los próximos meses si Gran Bretaña abandona la Unión Europea sin un acuerdo sobre sus futuras relaciones comerciales, lo que ha llevado a más especuladores a apostar en contra de la moneda.

La libra se depreció casi 2% la semana pasada justo cuando los turistas británicos salían de vacaciones al extranjero. La baja fue provocada por la advertencia del ministro de Comercio, Liam Fox, de que, a ocho meses de la salida de la UE, hay un 60% de probabilidad de no tener un acuerdo.

La caída fue exacerbada por una gran valorización del dólar, pero desde entonces la libra se ha recuperado de lo peor de sus pérdidas frente al euro, rebotando desde mínimos de 10 meses.

Pero la preocupación, dijeron analistas, es que si no se ven avances claros hacia un acuerdo en los próximos meses, la espiral de la libra se acelerará a medida que se acerque la fecha límite y los fondos de cobertura se vean tentados a apostar contra la moneda.

Y en el horizonte aparecen importantes eventos políticos: la conferencia de la primera ministra Theresa May ante el Partido Conservador en octubre y reuniones de los líderes de la UE a fines de septiembre y a mediados del mes siguiente.

"No hay una fecha para saber si avanza el Brexit o para que se sepa si habrá un Brexit duro, salvo por el día de salida: el 29 de marzo del 2019", dijeron analistas de Nomura a los clientes, describiendo un "Brexit duro" como un momento en el que Gran Bretaña sale de la UE sin ningún acuerdo comercial futuro en marcha.

La mayoría de los economistas todavía cree que Gran Bretaña llegará a un acuerdo con la UE. Pero las últimas encuestas de Reuters indican que el riesgo de que esto no pase ha aumentado a 25% desde 20% de julio.

Algunos corredores de apuestas ven aún mayores probabilidades, por encima de un 40%.

Si eso llega a pasar, la moneda de Gran Bretaña bajaría a US$ 1.20 desde US$ 1,2750, según la encuesta de Reuters, una caída de alrededor de 6%. Pero se pronostica que la libra esterlina subirá a US$ 1.34 a fines de enero si se llega a un acuerdo.

Otros predicen caídas más bruscas: Commerzbank ve un desplome de 10% frente al dólar y el euro. La libra entonces quedaría cerca de la paridad con la moneda única europea, bajo los mínimos tras el referéndum del Brexit de 94 peniques y los niveles actuales de 89.2 peniques.

El panorama incierto y la perspectiva de una súbita subida de la libra mantenía a muchos fondos de cobertura al margen. Pero algunos han comenzado a apostar contra la moneda británica porque sienten que puede haber una ganancia.

El prominente promotor del Brexit y jefe de fondos de cobertura, Crispin Odey, dijo a Reuters que estaba apostando en contra de la libra esterlina.