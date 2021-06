El grupo mundial de la industria de las aerolíneas propondrá la eliminación de las emisiones de carbono en términos netos para el 2050, a medida que aumenta la presión para mejorar los objetivos climáticos de un sector que ha sido objeto de crecientes críticas por el uso de combustibles fósiles.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) pedirá a las aerolíneas que adopten el objetivo en su reunión anual de octubre en Boston, dijo el jueves en una entrevista el director general de la asociación, Willie Walsh.

Mientras que aerolíneas como la propietaria de British Airways, IAG SA, Delta Air Lines Inc. y United Airlines Holding Inc. se han comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas, IATA no ha actualizado su propio objetivo desde el 2009. En aquel momento, las aerolíneas se comprometieron a reducir la producción de CO2 en un 50% para mediados de siglo, en comparación con los niveles del 2005. Pero las emisiones han aumentado desde entonces, impulsadas por un auge de los viajes aéreos que solo se vio interrumpido el año pasado por la pandemia de coronavirus.

“Estoy seguro de que la industria se alineará con los nuevos objetivos”, señaló Walsh. “Pero tenemos que pasar por el proceso formal”.

La aviación ha sido objeto de una mayor atención a medida que industrias como la de fabricación de automóviles avanzan hacia la reducción de emisiones en línea con los objetivos establecidos por el Acuerdo de París. Antes de la pandemia, el movimiento “vergüenza de volar” impulsó medidas para limitar los viajes aéreos y, por ejemplo, optar por el tren.

Walsh sostiene que, aunque es poco lo que pueden hacer las aerolíneas por sí solas, hay un camino creíble si los Gobiernos, las compañías petroleras y los fabricantes de aviones se esfuerzan por hacer su parte.

“Es inaceptable que otros miembros del sector de la aviación en general se limiten a pedir a las aerolíneas que extiendan el gran cheque”, dijo. “Nosotros no construimos los aviones ni producimos el combustible ni gestionamos los servicios de tráfico aéreo”.

Uno de los desafíos de la descarbonización de la aviación es la dificultad de hacer que los aviones usen combustibles alternativos.

IATA pretende que el fabricante de aviones Airbus SE se comprometa a fabricar un avión con combustible de hidrógeno para el 2035 y ha dicho que el modelo debe tener un tamaño comparable al A320 de fuselaje angosto más vendido, con capacidad para 150 personas, y una autonomía de al menos 1,000 kilómetros.

Los Gobiernos y las compañías petroleras también deben aumentar la inversión en combustibles sostenibles para la aviación, considerados clave para reducir las emisiones durante la próxima década, y los países europeos deben unirse para formar una zona única de control del tráfico aéreo que optimice las rutas y reduzca el CO2 de un plumazo, sostuvo.

El Acuerdo de París de 2015 comprometió a casi 200 países a estabilizar el calentamiento global “muy por debajo” de 2 ºC en comparación con los niveles preindustriales, con un objetivo extensible de 1.5 ºC. También exige que todas las emisiones provocadas por el hombre se reduzcan a cero durante la segunda mitad de este siglo.

Sin embargo, el sector aéreo no se incluyó específicamente, y los objetivos se dejaron en manos de cada país.

Las emisiones de CO2 de la industria de la aviación alcanzaron alrededor de 915 millones de toneladas métricas en el 2019, según Air Transport Action Group, un grupo industrial centrado en cuestiones ambientales.

Sobre la base de los niveles del 2005, el objetivo actual de IATA es que las aerolíneas reduzcan las emisiones de carbono a 325 millones de toneladas métricas para el 2050. Walsh dijo que lograr cero neto representaría solo un cambio incremental, dada la dirección ya establecida en el 2009.