Recientemente se puede ver a Greta Thunberg apareciendo en los medios de comunicación de todo el mundo pero, ¿cuál es el motivo? ¿Quién es esta joven activista medioambiental y por qué se ha vuelto tan popular?

Llegó por primera vez a las páginas de los periódicos hace poco más de un año. Según el portal Computer Hoy, en agosto del año pasado, la joven, que entonces tenía 15 años, manifestó frente al parlamento sueco, con el objetivo de exigir políticas medioambientales más enérgicas. Su determinación inspiró a otros estudiantes, que se unieron a su protesta en diferentes comunidades, y así nació el movimiento Fridays For Future.

Esta iniciativa fue la que llevó a Greta a los medios de comunicación de todo el mundo, y así fue como se conoció a esta joven que la revista Time ha definido como “líder de la próxima generación”.

Nació el 3 de enero de 2003 en Estocolmo, es hija de la cantante de ópera Malena Emman y el actor Svante Thunberg. A los once años le diagnosticaron síndrome de Asperger, un trastorno neurobiológico que forma parte de los trastornos del espectro autista, así como trastorno obsesivo-compulsivo y mutismo selectivo. No obstante, Greta considera que estas condiciones no son una enfermedad, sino más bien un superpoder.

A los ocho años escuchó hablar por primera vez del cambio climático, y no fue capaz de comprender por qué las personas hacían tan poco por evitarlo. Por ello, pidió a sus padres que la familia se volviese vegana y que renunciaran a volar en avión, con el objetivo de reducir su huella de carbono, y en el 2018 empezó su activismo con las huelgas escolares climáticas.

Greta Thunberg, invitada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018

Greta impresionó tanto al mundo que fue invitada a ofrecer un discurso en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2018 (COP24), celebrada en Polonia. Su primer discurso fue el 4 de diciembre de 2018 y causó tal sensación que fue invitada de nuevo el 12 de diciembre para hablar frente a la asamblea plena de la COP24.

Las palabras de Greta ante los líderes mundiales destacan por ser potentes, ya que se dirige a ellos con un tono acusador por no hacer más para impedir el cambio climático.

"Ustedes solo hablan del crecimiento económico verde y eterno, porque tienen demasiado miedo de no ser populares. Solo hablan sobre seguir adelante con las mismas malas ideas que nos metieron en este desastre, incluso cuando lo único sensato que pueden hacer es poner el freno de emergencia. No son lo suficientemente maduros para decir las cosas como son. Incluso esa carga nos la dejan a nosotros los niños", dijo Greta en el segundo discurso ante la COP24.

Nuevo discurso en la Cumbre sobre la Acción Climática ONU de 2019

Tras su participación en la COP24, ha sido invitada a otros eventos sobre el cambio climático en todo el mundo durante todo el año 2019.

Ahora, la joven vuelve a estar presente en los medios de comunicación porque el pasado lunes habló en la Cumbre sobre la Acción Climática ONO 2019, celebrada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Allí se cruzó con Trump, y su reacción al ver al presidente de Estados Unidos se ha hecho viral. Trump escribió un tuit refiriéndose a ella con ironía, señalando que “parece una chica muy feliz que espera un brillante y hermoso futuro”, y ella utilizó esta frase para ponerla en su biografía de Twitter, a modo de burla.

Greta pronunció su discurso en la Cumbre en los mismos términos en los que nos tiene acostumbrados, con una gran contundencia. Junto a datos relacionados con los efectos del calentamiento global, la joven sueca afirmaba: "Todo esto está mal. Yo no debería estar aquí arriba. Debería estar en la escuela, al otro lado del océano. Sin embargo, ¿ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza?¿Cómo se atreven?".

Debido a su labor de concienciación, Greta ha obtenido galardones y reconocimientos internacionales. Entre ellos se encuentra el premio anual de Embajador de Conciencia 2019 de Amnistía Internacional o el Premio Right Livelihood, conocido como el Nobel Alternativo.