Pujante negocio de la marihuana legal en EE.UU. carece de acceso a bancos

Los bancos "odian" todo lo que signifique "incertidumbre" y por ese motivo la mayoría rehúsa trabajar con la millonaria industria estadounidense de la marihuana legalizada, dijo John W. Vardaman III, alto ejecutivo de una empresa que ofrece soluciones para este problema.

Hypur Inc. presentó en la Conferencia anual Anti Lavado de Dinero de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA) una plataforma de software hecha específicamente para facilitar a la banca el tener como clientes a los negocios de marihuana.

Durante la sesión denominada "Marihuana, industria y cannabidiol (CBD): el estado esquizofrénico de la ley", Vardaman, consejero general y vicepresidente ejecutivo de Hypur Inc., y Andre G. Herrera, también vicepresidente ejecutivo, expusieron las dificultades de acceso a servicios financieros que afrontan las empresas de la marihuana legal, pese a ser un negocio floreciente.

Vardaman indicó que el problema radica en que si bien hay 33 estados que han despenalizado de una u otra manera la marihuana, para la ley federal de Estados Unidos sigue siendo una sustancia prohibida.

Cuando hay un conflicto entre la legislación estatal y federal, prevalece esta última, subrayó el directivo.

De acuerdo con eso, cualquier operación financiera que involucre marihuana puede ser considerada lavado de dinero y de ahí el rechazo de los bancos, que obliga a la industria relacionada con la planta a funcionar en efectivo.

El ejecutivo de Hypur Inc., empresa que se dedica a soluciones tecnológicas para los servicios financieros, señaló que hasta ahora ningún banco en todo el país ha sido sancionado por dar servicio a la industria de la marihuana.

"No es que estén mirando para otro lado", porque las entidades que presten esos servicios están obligadas por el Departamento del Tesoro a notificarlo, lo que no sucede con otros sectores de la economía, subrayó.

Todo ello asusta a los bancos y a la vez hace que la industria de la marihuana, valorada en unos US$ 10,000 millones, no tenga acceso a créditos bancarios y, por otro lado, deba usar efectivo para casi todo, incluido el pago de impuestos, lo que se ve agravado por el hecho de que las empresas de tarjetas de crédito no operan con esos mismos negocios.

Vardaman subrayó que el uso de efectivo en grandes cantidades produce problemas en diversos campos que afectan entre otras cosas a la seguridad pública.

"Todo el mundo está de acuerdo en que esto es una cuestión de tiempo", dice el ejecutivo para explicar que las cosas no van a poder seguir así si la industria de la marihuana sigue creciendo.

A su juicio, la pelota está en el tejado de las autoridades nacionales. Son las leyes federales las que deberían cambiar, agrega, tras recordar que más de la mitad de los estados del país han decidido apostar a la marihuana legal y regulada.

La semana pasada dos miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron sendos proyectos de ley que buscan eliminar a la marihuana de la lista de sustancias controladas por el Gobierno federal y dan plena autoridad a los estados para regular su uso.

Los representantes demócratas Don Young, de Alaska, y Tulsi Gabbard, de Hawai, presentaron un paquete legislativo que incluye también un proyecto de ley de recopilación de datos sobre la marihuana, que evaluaría los efectos de su legalización en los estados que ya lo han hecho.

"Nuestras políticas sobre la marihuana son arcaicas, basadas en el estigma y mitos obsoletos, y se han utilizado para librar una guerra fallida contra las drogas", apuntó Gabbard en una rueda de prensa en el Capitolio.

Los congresistas indicaron que el Gobierno federal "ha obstaculizado a los estados que han actuado para establecer su propia política de marihuana".

Diez estados y el Distrito de Columbia ya han legalizado el uso recreativo de la marihuana, y varias decenas la han legalizado para uso medicinal.

La plataforma de software que Hypur Inc. ha desarrollado para bancos y entidades financieras les ayuda a saber si una operación es riesgosa o hay algo ilegal, dijo Vardaman.

La conferencia Anti Lavado de Dinero de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA), que cuenta con más de 60 socios, concluye hoy en Miami.