OCDE: Inversiones extranjeras en el mundo cayeron un 27% en 2018 debido a EE.UU.

Las inversiones extranjeras en el mundo se hundieron un 27% en el 2018 con respecto al año anterior, al nivel más bajo desde 1999, sobre todo por el efecto de la reforma fiscal en Estados Unidos , que motivó una repatriación masiva de capitales por sus empresas.

Según explicó este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe anual, los flujos de inversión extranjera se quedaron el pasado año en US$ 1,097 billones tras la tercera caída anual consecutiva, lo que supone un 1.3% del producto bruto interno global.

Estados Unidos, que habitualmente es el principal inversor (en el 2017 había colocado US$ 16,000 millones en el exterior) presentó por primera vez desde el 2005 un saldo negativo, de US$ 48,000 millones.

El primero de la lista pasó a ser Japón con US$ 143,000 millones, pese a un importante descenso respecto al año precedente (US$ 160,000 millones), y le siguieron China con US$ 96,000 millones (US$ 138,000 millones en el 2017), Francia con US$ 93,000 millones (tras US$ 58,000 millones), Alemania con US$ 63,000 millones (tras US$ 88,000 millones) y Holanda con US$ 59,000 millones (tras US$ 28,000 millones).

España ascendió hasta la décima posición con US$ 32,000 millones, por encima de los US$ 27,000 millones de un año antes.

Los flujos recibidos por los países de la OCDE disminuyeron en conjunto 23% y representaron US$ 625,000 millones, un 48% del total mundial, porcentaje inferior al 53% del 2017 y al 64% del 2016, pero comparable al 47% registrado de media entre el 2012 y 2014.

Ese bajón se debió, en buena medida, a la salida de capitales de Irlanda (US$ 66,000 millones) y Suiza (US$ 87,000 millones), que los autores del informe atribuyen probablemente a la repatriación de capitales de filiales de compañías estadounidenses allí.

Al final, los grandes receptores de inversiones en el 2018 fueron Estados Unidos con US$ 270,000 millones (frente a los US$ 292,000 millones del 2017), China con US$ 203,000 millones (tras US$ 166,000 millones), el Reino Unido con US$ 64,000 millones (tras US$ 101,000 millones) y Brasil con US$ 61,000 millones (tras US$ 68,000 millones).

España subió hasta la octava posición con US$ 44,000 millones, lo que significa quintuplicar con creces los US$ 8,000 millones del 2017.