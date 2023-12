El trabajo de los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, será retribuido en 2024 con un pago total de US$ 40 millones, que incluye su salario, bonos y compensaciones en acciones de la propia empresa de entretenimiento.

La plataforma de ‘streaming’ presentó un informe este viernes a la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) en el que se cifraba el salario de Sarandos y Peters en US$ 3 millones cada uno, más una bonificación individual de otros US$ 6 millones y US$ 31 millones en compensaciones en forma de acciones.

Además, el escrito detalla que la empresa ha decidido eliminar este año la posibilidad de que los ejecutivos puedan elegir si prefieren cobrar este último concepto en efectivo o en participaciones de la empresa. ”El comité decidió eliminar esta característica del programa para disipar las preocupaciones de los accionistas de que los ejecutivos pudieran optar por cobrar toda la compensación en efectivo”, reza el texto.

Sarandos, quien había pedido el pago en efectivo las últimas ocasiones, será retribuido con la misma cuantía que lo fue en 2023, mientras que Peters tuvo un aumento en comparación con los US$ 34,65 millones totales que recibió este año.

Asimismo, Reed Hastings, el cofundador de Netflix que dimitió de su cargo como director ejecutivo en enero de este año para ocupar el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración, tiene derecho a US$ 100,000 como salario, más bonificaciones y compensaciones accionariales que, junto con el sueldo, suman 1 millón de dólares.

La empresa también fijó el salario del director financiero Spencer Neumann , quien en total será remunerado con US$ 15 millones en 2024.

Netflix anunció en octubre que alcanzó 247.1 millones de suscriptores durante el tercer trimestre de 2023, un 10.8 % más que en el mismo período del año pasado, a pesar de la gran incertidumbre sobre el impacto de las huelgas de Hollywood en el primer servicio de ‘streaming’ del mundo.

La empresa logró entonces un beneficio neto de 1.677 millones de dólares y consiguió unos ingresos de 8.542 millones, lo que supone un aumento del 7,8 % con respecto al tercer trimestre de 2022.

